Il Milan continua a sorprendere tutti con vittorie importanti e trascinata da un super Ibrahimovic: possibile cessione top in estate

Il Milan vuole continuare a macinare punti importanti in Serie A con uno sguardo decisivo anche in Europa League. Inoltre, il club rossonero è tornato ad essere predominante anche sul fronte calciomercato riuscendo ad arrivare a calciatori di assoluto valore in questi lunghi mesi. In estate, invece, l’idea suggestiva potrebbe prendere piede a partire da una cessione da urlo.

LEGGI ANCHE >>> Argentina, calcio in lutto | Scompare Santiago Garcia

Calciomercato Milan, Kessie idea Premier: scambio con Mourinho

Il centrocampista rossonero, Franck Kessie, è uno dei segreti del successo del Milan grazie alle sue qualità in interdizione diventando anche micidiale dagli undici metri. Sulle sue tracce ci sarebbero sempre club della Premier League e così la suggestione potrebbe arrivare da Mourinho. In questa stagione l’ivoriano ha messo a segno ben sette gol conditi da tre assist vincenti: numeri importanti per un centrocampista centrale che lavora in una mediana a due. Pioli l’ha rivalutato alla grande mettendolo al centro del suo progetto tecnico e facendolo diventare uno dei migliori d’Europa dopo l’exploit avvenuto all’Atalanta diversi anni fa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Richiesta shock di Ancelotti!

Il manager portoghese potrebbe mettere sul piatto il centrocampista francese Sissoko, ma il club rossonero lo valuta intorno ai 50 milioni di euro pretendendo così un pagamento cash senza contropartite. Il Tottenham, dopo un inizio importante arrivando anche al primo posto in classifica, è sceso rapidamente all’ottavo posto attualmente a quota 36 punti. La dirigenza londinese potrebbe così pensare a colpi importanti per migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho.

Sul fronte calciomercato il Milan continua ad essere molto attivo per arrivare a giocatori di assoluto valore servendosi anche di cessioni eccellenti in vista della prossima stagione. Al momento non ci sono trattative ufficiale con l’obiettivo di arrivare a raggiungere i traguardi prefissati. Novità importanti arriverebbe soltanto al termine dell’anno calcistico con la possibilità di mettere a punto una strategia ben definitiva in ottica futura.