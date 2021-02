Milan già al lavoro per la prossima stagione, che quasi sicuramente sancirà il ritorno in Champions League. Possibile tentativo di super colpo in Premier League, in casa dell’amico Chelsea

A meno di una rovinosa caduta nei restanti tre mesi di questa stagione, nella prossima il Milan riascolterà la musichetta della Champions League che nell’arco della sua lunga e gloriosa storia ha vinto per ben sette volte. Ecco perché la dirigenza rossonera è già al lavoro per il prossimo calciomercato estivo, dove serviranno senz’altro un certo numero di innesti di valore per alzare il tasso tecnico della squadra di Stefano Pioli. A tal proposito non è affatto da escludere un nuovo blitz in casa Chelsea, col quale dovrà già eventualmente discutere del riscatto di Tomori, fissato al momento a una cifra importante: ovvero 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, idea Pulisic per la prossima estate: ecco la ‘formula’ per convincere il Chelsea

Al Milan occorreranno rinforzi di un certo spessore anche se non soprattutto davanti: oltre a un vice Ibrahimovic, con lo svedese destinato a rimanere rinnovando il contratto adesso in scadenza a giugno, Pioli avrebbe bisogno di almeno un paio di nuovi calciatori sulle corsie esterne della trequarti, considerato che Brahim Diaz potrebbe far ritorno e restare al Real Madrid, che Castillejo e Saelemaekers non sono all’altezza (specie lo spagnolo) per una maglia da titolare, e che Hauge si è dimostrato ancora acerbo. Un profilo che potrebbe stuzzicare Maldini e Massara è quello Christian Pulisic, statunitense (come Paul Singer, col fondo Elliott proprietario del Milan) in forza al sopracitato Chelsea. Con l’arrivo di Tuchel al posto di Lampard, il classe ’98 nativo di Hersey, Peensylvania, ha perso terreno nelle gerarchie, tanto che i ‘Blues’ potrebbero pure aprire a una sua cessione in estate.

Naturalmente il Milan non avrebbe la possibilità di mettere sul piatto quei 60 milioni di euro spesi da Roman Abramovich due anni fa per strapparlo al Borussia Dortmund, perlomeno non subito. La proposta milanista potrebbe essere quella di un prestito biennale, che consentirebbe alla società londinese di ammortizzare ulteriormente l’investimento per il ventiduenne americano, con diritto di riscatto intorno ai 45 milioni di euro.

