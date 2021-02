Calciomercato, il Nantes esonera Domenech! Gli aggiornamenti

Un nuovo clamoroso esonero è pronto a sconvolgere il calciomercato in una fase decisamente delicata della stagione. Il club dovrebbe dire addio al tecnico nelle prossime ore: di seguito tutti i dettagli

L’esperienza di Raymond Domenech sulla panchina del Nantes dovrebbe terminare nelle prossime ore. Tutto sembra pronto per l’esonero sul calciomercato del tecnico che non ha convinto dall’arrivo sulla panchina del club francese. La squadra, che milita in Ligue 1, è in piena lotta per la retrocessione e occupa il penultimo posto in classifica con uno score decisamente poco esaltante. Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’ citando fonti interne al club, la società avrebbe deciso per il nuovo ribaltone in panchina: vedremo se l’ufficialità arriverà già nelle prossime ore.