Male la coppia d’attacco dell’Inter Lukaku-Lautaro contro la Juventus: i due contro le big spesso vanno in difficoltà

Il gioco dell’Inter si basa molto sulla coppia d’attacco Lukaku–Lautaro Martinez. I due attaccanti sono elementi chiave dello scacchiere di Conte (il belga in particolare, giocatore su cui i nerazzurri si appoggiano più volte durante le partite) e il tecnico punta molto sulla loro intesa dalla trequarti di campo in avanti. I due giocatori, però, mostrano di avere qualche difficoltà di troppo quando occorre tirare fuori il meglio di loro di fronte a grandi avversari. È successo anche ieri nello scontro con la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, partita nella quale i due giocatori sono stati ‘assenti’ e hanno regalato due prestazioni più che rivedibili.

Juventus-Inter, male Lukaku e Lautaro: i loro numeri

Parliamo di due elementi fondamentali per l’Inter. Entrambi garantiscono comunque numeri importanti nell’arco di una stagione. L’ex Manchester United ha realizzato 20 gol e 3 assist in 28 partite in stagione tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. L’argentino è sicuramente meno bomber, ma garantisce lo stesso valori numerici rilevanti. Ha collezionato in 31 partite stagionali 12 gol e 6 assist nelle tre competizioni. Questi calciatori dal valore indiscutibile mostrano, però, qualche difficoltà di troppo contro avversari di un certo spessore.

La partita di ieri contro la Juventus era molto importante per i nerazzurri vista la vittoria a San Siro dei bianconeri per 2-1 all’andata della semifinale. Ci si aspettava maggiore contributo da quelle che sono tra le colonne portanti dell’undici titolare del tecnico salentino, ma così non è stato. La coppia è sta praticamente assente per tutti i 90 minuti di gioco e non ha dato più di tanto pensieri alla retroguardia della ‘vecchia signora’, facendo vedere anche una scarsa collaborazione.

Juventus-Inter: Lukaku e Lautaro male con le big

Quello contro la Juventus non è, tuttavia, un caso isolato. Spesso è capitato che Lukaku e Lautaro Martinez vadano in difficoltà contro le big e considerando il loro valore di campo ed economico, questa situazione è difficilmente accettabile per Conte e la società.

Il belga, in particolare, è stato pagato tanto da Suning: arrivato nell’agosto del 2019 per una cifra di circa 70 milioni di euro. È, inoltre, a secco da ormai diverse partite, situazione che è capitata in stagione anche al suo compagno di reparto. Si pretende sicuramente di più da questi grandi giocatori, viste anche le difficoltà economiche che sta vivendo ultimamente la società.

E.T.