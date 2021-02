Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere ancora sulla panchina dell’Inter anche senza la vittoria dello scudetto. I motivi e gli scenari

Ripartire subito per mettersi alle spalle la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. L’Inter di Conte resta in corsa solo in campionato, e ad attenderla ci sono ben due scontri diretti consecutivi. Prima la Lazio di Simone Inzaghi, poi il derby contro la capolista Milan. Due partite che potrebbero rivelarsi già decisive nella corsa scudetto, e che la squadra nerazzurra non può assolutamente fallire. Già fuori con ampio anticipo dall’Europa, e adesso anche dalla Coppa Italia, a Conte rimane solo l’obiettivo scudetto, che secondo molti (soprattutto i tifosi nerazzurri) non può fallire. Dopo la Juve si è infatti tornato a parlare anche del futuro dell’allenatore. Tuttavia, anche in caso di fallimento in Serie A le strade di Conte e dell’Inter potrebbero ancora non dividersi. Ecco i motivi e tutti gli scenari in casa nerazzurra. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, Conte e l’Inter destinati a proseguire ancora insieme? Gli scenari

Come noto, la proprietà nerazzurra sta vivendo più di tutti un’importante crisi finanziaria e sta cercando acquirenti o finanziatori per l’Inter. In molti parlano di addio inevitabile di Conte se l’allenatore non dovesse centrare l’obiettivo scudetto, ma alla luce della situazione societaria, e dell’altissimo ingaggio che percepisce il tecnico (12 milioni di euro netti anche per la prossima stagione), una risoluzione anticipata appare ad oggi piuttosto complicata. Come di fatto già accaduto in estate, le due parti potrebbero così decidere di – o essere costrette a – proseguire insieme fino alla scadenza naturale del contratto.

Inoltre, c’è anche da tenere in considerazione la mancanza di valide alternative: Allegri, già accostato ai nerazzurri, sembra promesso alla Roma, e tra gli allenatori attualmente liberi nessuno scalda la dirigenza. Molto dipenderà dunque dal finale di stagione, ma a prescindere da esso non è insomma da escludere che il matrimonio tra Antonio Conte e l’Inter possa proseguire anche nella prossima stagione. Con buona pace di entrambe le parti. Staremo a vedere.