Calciomercato Inter, possibili addii se va via di Conte: da Lukaku a Barella

L’uscita dell’Inter dalla Coppa Italia per mano della Juventus apre anche nuovi scenari per la panchina dell’Inter e per Antonio Conte. Attenzione anche alle ricadute sull’eventuale addio di alcuni dei suoi pupilli

L’Inter ha subito l’eliminazione dalla Coppa Italia dopo la doppia sfida contro la Juventus. Una doppia partita fatale dopo i pesanti errori individuali del match di andata e soprattutto un altro trofeo che non arriva nella bacheca nerazzurra. Ora i nerazzurri dovranno fare all-in sul campionato per dare una svolta alla stagione e andare alla conquista dello Scudetto.

Una situazione che inevitabilmente potrebbe avere delle ricadute sul calciomercato e sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico potrebbe lasciare la panchina nerazzurra al termine della stagione e l’ennesima rivoluzione potrebbe essere profonda nello scacchiere della Beneamata. Per questo motivo, a partire potrebbe anche non essere solo il tecnico, ma alcuni dei suoi pupilli che si sono messi maggiormente in mostra con lui nelle ultime stagioni.

Calciomercato Inter, con l’addio di Conte occhio alle cessioni: da Lukaku a Barella

L’eventuale partenza di Conte potrebbe portare a sacrifici importanti nella rosa nerazzurra sul calciomercato. Dei nomi pesanti potrebbero essere ceduti per risanare il bilancio. Occhio alla situazione in difesa, dove vanno attenzionati i nomi di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Entrambi stanno facendo molto bene nella retroguardia a tre di Conte e sono cercati da diversi club sul calciomercato. L’olandese è valutato attorno ai 35 milioni di euro, il giovane centrale ex Atalanta intorno ai 50.

Attenzione anche al centrocampo, dove Nicolò Barella si è messo in luce come uno dei migliori talenti di questa Inter. Proprio per questo, alcuni dei migliori club di livello internazionale hanno già messo nel mirino il calciatore ex Cagliari. La richiesta dell’Inter in questo caso è sui 70 milioni di euro. Occhio anche a Marcelo Brozovic che sembra aver trovato ruolo e continuità con Conte: in questo caso la Beneamata vorrebbe 40 milioni per privarsene.

Infine, da attenzionare Romelu Lukaku, pupillo assoluto di Conte che lo cercava da anni sul calciomercato. Il belga potrebbe clamorosamente lasciare se dovesse andare via il tecnico. La società però chiede almeno 90 milioni per il suo addio.