Calciomercato Juventus, piace Edouard | Sfida al Milan

La Juventus è sempre attenta alle migliori occasioni presenti sul calciomercato e potrebbe presto andare all’assalto dell’attaccante. Occhio alla sfida con il Milan: di seguito tutte le ultime novità

La Juventus è in un momento decisamente positivo della sua stagione. I bianconeri sono in corsa su tutti i fronti e hanno eliminato l’Inter dalla Coppa Italia, in un doppio match dall’alta tensione emotiva, in campo e fuori. La squadra di Andrea Pirlo ora dovrà concentrarsi sui prossimi impegni in campionato e poi in Champions League per tentare di portare a casa gli ambiti trofei stagionali.

Intanto la dirigenza continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato, alla ricerca di profili importanti per completare la rosa di Andrea Pirlo. Uno di questi potrebbe essere Odsonne Edouard. Il giovane attaccante sta facendo molto bene con la maglia del Celtic e viene seguito con grande attenzione da alcuni dei più importanti club internazionali. Stiamo parlando, ad esempio, del Milan che nelle ultime settimane è stato accostato in diverse occasioni al bomber. Ora potrebbe ingaggiarsi un vero e proprio duello con la Juventus sul mercato. Ecco tutte le novità a riguardo.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo low cost | Sfida all’Inter

Calciomercato Juventus, duello con il Milan per Edouard: gli ultimi aggiornamenti

La Juventus sembra avere l’intenzione di intervenire sul mercato per portare a Torino un nuovo attaccante che possa completare la rosa di Andrea Pirlo. Già durante la sessione di gennaio, diversi profili sono stati accostati ai bianconeri, alla ricerca del nome giusto da affiancare a Cristiano Ronaldo per il presente e per il futuro. Fino ad alcune settimane fa sono stati avvicinati ai bianconeri i profili di Scamacca o Giroud, calciatori con prospettive molto diverse, ma grande fisicità per fare le veci di Alvaro Morata e garantire un’arma importante dalla panchina.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, è UFFICIALE | Aperta l’inchiesta su Agnelli e Conte

Ora i bianconeri potrebbero andare all’assalto di Odsonne Edouard. Il calciatore piace molto a Paratici e sta facendo molto bene con la maglia del Celtic con cui ha totalizzato 13 gol e 4 assist in 20 partite in questa stagione. Partita, dunque, la sfida al Milan, ma le condizioni dell’affare non sembrano particolarmente vantaggiose. Il classe 1998 vale, infatti, 22-25 milioni di euro, nonostante la scadenza a giugno 2022. Vedremo se Paratici porterà a termine un investimento tanto importante per il ragazzo.