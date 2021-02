Calciomercato, Sarri rifiuta la panchina | Idea per il futuro

Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare ad allenare una big: il suo profilo è stato accostato a tante squadre con un rifiuto in particolare

Fermo da quasi un anno: Maurizio Sarri vuole rimettersi in pista dopo l’avventura alla Juventus. L’allenatore toscano si trova ancora sotto contratto con il club bianconero e finirà la stagione senza guidare una big d’Italia o d’Europa. In estate tutto cambierà con la sua voglia di riscatto che è davvero tanta: attenzione alle varie compagini che l’hanno sondato già per il prossimo anno.

Calciomercato, Sarri rifiuta la Fiorentina: spunta un altro profilo

Come svelato dall’edizione odierna de “La Nazione” per il post Prandelli il patron viola Rocco Commisso starebbe pensando ai vari profili interessanti, tra cui anche quelli di Gattuso e De Zerbi. A sorpresa è spuntato fuori anche il nome di Pippo Inzaghi, attualmente protagonista alla guida del Benevento. L’ex attaccante del Milan è stato artefice della promozione in Serie A con la compagine campana: ora l’obiettivo resta quello della salvezza anticipata per poi dedicarsi anche alle dinamiche future.

Anche per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo sono usciti fuori i profili di Petrachi e Giuntoli. La Fiorentina pensa così al futuro con idee entusiasmanti in vista della prossima stagione dopo un anno completamente da dimenticare. Prandelli ha il compito arduo di raggiungere la salvezza difendendola con le unghie e con i denti per non sprofondare in Serie B.

Dopo l’avventura a Napoli, Londra e Torino Maurizio Sarri sarebbe pronto per una nuova avventura per quanto riguarda il prosieguo della sua carriera. Le big d’Italia e d’Europa già potrebbero pensare all’allenatore toscano, voglioso di mettere in circolo nuovamente le sue idee.