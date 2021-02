Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un’inchiesta dopo i fatti successi tra Andrea Agnelli e Conte

Hanno fatto discutere parecchio i diverbi avuti tra dirigenze e tesserati di Juventus e Inter, durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In particolare quello tra Agnelli e Conte, che non se le sono mandate a dire. Il Giudice Sportivo ha scelto di non prendere provvedimenti, ma è notizia di poco fa un comunicato della FIGC riguardo l’apertura di un’inchiesta della Procura. Il Procuratore Giuseppe Chiné ha già convocato il quarto uomo Chiffi.

Il comunicato ufficiale della FIGC: “Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un’inchiesta relativa al comportamento di dirigenti e tesserati della Juventus e dell’Inter durante e al termine della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia disputata martedì 9 febbraio. Al riguardo è già stato convocato il quarto ufficiale della gara, Daniele Chiffi“.