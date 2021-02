Arrivano le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo le semifinali di Coppa Italia: ecco quella su Agnelli e Conte

Si sono concluse le semifinali di Coppa Italia, dove hanno trionfato Juventus e Atalanta che si affronteranno in finale. Out dunque Inter e Napoli, e il giorno dopo la partita al Gewiss Stadium sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. Tanta attesa per la decisione sullo ‘screzio’ tra Andrea Agnelli e Antonio Conte durante Juventus-Inter. Tuttavia, non è stato preso alcun provvedimento. Squalificato Alex Sandro, che salterà dunque la finale di Coppa Italia.