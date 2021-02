Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dovrà far fronte a un’assenza pesante contro il Napoli: le ultime su Bonucci

Sabato alle 18:00 si giocherà Napoli-Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona. La prima sfida dello Stadium non si è disputata, mentre quella in Supercoppa hanno trionfato 2-0 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Morata. Il Napoli dovrà far fronte alle assenze di Koulibaly e Manolas e ieri la coppia Rrahmani-Maksimovic non ha brillato -per usare un eufemismo-. Ma probabilmente anche la Juve avrà assenze pesanti.

#Bonucci a forte rischio per #NapoliJuve. Molto probabile sua assenza per lo meno dall’undici titolare. — Momblano Official (@MomblanOfficial) February 11, 2021

Il giornalista Luca Momblano, sul suo profilo Twitter, ha annunciato l’assenza di Leonardo Bonucci. Non è ancora chiaro se dall’intera partita o solo dall’undici titolare. Ma Pirlo dovrà fare a meno di un pezzo importante della sua difesa.