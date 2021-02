Calciomercato, Hazard può lasciare il Real Madrid | Occasione per l'Italia

Il Real Madrid sembra essere giunto alla decisione di privarsi di uno dei talenti più rappresentativi della sua rosa in ottica calciomercato. Di seguito le ultime novità e i possibili risvolti per le big italiane

Il Real Madrid sta avendo un rendimento molto altalenante in questa stagione, ma occupa comunque il secondo posto in classifica. La posizione di Zinedine Zidane è spesso data in bilico, come anche quella di alcuni dei maggiori big della rosa dei Blancos. Tra questi anche Eden Hazard. L’esperienza del belga con la maglia della big spagnola non è mai realmente decollata e ora dalla Spagna in molti continuano a rilanciare il possibile addio del trequartista al club di Florentino Perez.

In particolare, secondo quanto riporta il quotidiano ‘Sport’, Hazard inizia a diventare un vero e proprio caso nel Real. In molti iniziano a paragonarlo a tutti quei calciatori che non sono riusciti a imporsi nella Capitale spagnola. Nomi pesanti come Kakà o Gareth Bale che hanno man mano visto affievolirsi la loro presenza in campo, anche a causa dei tanti infortuni rimediati. Lo stesso caso sta riguardando Hazard: nessuno può mettere in dubbio le sue qualità tecniche, ma ora nel Real sarebbero stufi a causa dei tantissimi infortuni e del basso minutaggio in campo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al top player | Maxi affare in Premier

Calciomercato, Hazard possibile occasione per l’Italia: costi proibitivi

Un nome come quello di Eden Hazard potrebbe assolutamente scuotere l’intero calciomercato. Il belga, infatti, potrebbe far comodo a diversi club italiani, a caccia di qualità sulla trequarti. I costi dell’operazione, però, sarebbero decisamente alti e proibitivi anche per le maggiore squadre del campionato di Serie A, che devono anche fronteggiare la crisi causata dal Covid-19.

Hazard quest’anno è riuscito a totalizzare solo 8 presenze con 2 gol, ma è arrivato al Real Madrid per l’altissimo costo di 115 milioni di euro dopo gli anni straordinari con la maglia del Chelsea. Anche se il prezzo del calciatore è per forza calato negli ultimi mesi, il Real non ha intenzione di regalarlo. A queste cifre, va aggiunto l’altissimo ingaggio percepito dal fantasista che si aggira attorno ai 15 milioni di euro a stagione: è il più pagato della rosa. Un’operazione praticamente impossibile per i club italiani.