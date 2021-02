L’Inter pensa ad un rinforzo in attacco in sede di calciomercato per la prossima stagione: occhi su un nome della Serie A

Massima contrazione per l’Inter sull’obiettivo scudetto. La conquista del trofeo nazionale e l’approdo in Champions League (molto probabile) in vista della prossima stagione sono molto importanti per i nerazzurri, soprattutto viste le difficoltà economiche che sta attraversando la società a causa del Covid-19. Per realizzare nuovi importanti colpi in sede di calciomercato, quindi, la società avrà bisogno di entrate importanti, che potrebbero arrivare anche da altri investitori. Nel frattempo, si continuano a monitorare eventuali profili idonei per rinforzare la rosa: il club milanese, in particolare, ha bisogno di un’aggiunta nel reparto offensivo e starebbe pensando all’acquisto di un giocatore di una big di Serie A.

Calciomercato Inter, occhi su Correa

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Joaquin Correa, attaccante in forza alla Lazio. I nerazzurri cercano un rinforzo rilevante per il reparto offensivo e l’argentino potrebbe essere il profilo vista la sua capacità di ricoprire più posizioni dalla trequarti campo in avanti. L’ex Siviglia è, infatti, una seconda punta, che all’occorrenza può ricoprire i ruoli di ala sinistra e trequartista ed è, inoltre, un’opzione ancora giovane (classe ’94).

I nerazzurri conoscono bene questo calciatore, visto che lo avevano già seguito in passato nel 2012, quando Correa militava nelle file dell’Estudiantes nel suo Paese natale. Conte e Marotta sarebbero in cerca in un vice-Lukaku. Il Laziale ha caratteristiche visibilmente differenti dal centravanti belga, ma può essere comunque una possibilità interessante per il tecnico viste le sue qualità e le ottime prestazioni che ha regalato in questi anni nella Lazio. Il giocatore, infatti, si trova in terra romana dall’agosto del 2018 e ha sempre fatto vedere cose molto importanti quando ha avuto la possibilità di dimostrarle.

Calciomercato Inter, Correa intoccabile per Inzaghi

Il suo trasferimento ai biancocelesti avvenne per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Ora è uno dei migliori di cui può disporre Simone Inzaghi e ha raddoppiato il proprio valore di mercato. Secondo ‘Transfermarkt.it’, infatti, ora la valutazione economica dell’attaccante è di 30 milioni di euro. Il tecnico, inoltre, punta molto su di lui e non vorrebbe provarsene.

Non un acquisto facile per l’Inter, ma la società continuerà sicuramente ad osservare il giocatore e vedremo se deciderà di affondare eventualmente il colpo la prossima estate. In questa prima parte di stagione Correa ha collezionato 22 presenze condite da 4 gol e 4 assist tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Situazione da monitorare.

E.T.