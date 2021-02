L’Inter pensa al possibile successore di Conte e tra le idee può rientrare Il Cholo Simeone che potrebbe portare con sé un difensore

La complessa situazione societaria dell’Inter sta mettendo in allarme tutto l’ambiente nerazzurro e presto potrebbero arrivare delle risposte concrete. Contemporaneamente è sempre più incerto il futuro di Antonio Conte per la prossima stagione. Il tecnico salentino non sta ottenendo i risultati sperati a inizio progetto: ancora nessun trofeo e oltre all’eliminazione dalla Champions League qualche giorno fa è arrivata anche quella in Coppa Italia confermando la maledizione di Conte nelle coppe.

Le voci sui possibili sostituti sono innumerevoli, una su tutte quella che riguarda Massimiliano Allegri, un altro ex Juventus che in estate sembrava a pochi passi dalla panchina nerazzurra. Un altro possibile candidato è Diego Pablo, Il ‘Cholo’ Simeone che dopo il passato da calciatore con la maglia dell’Inter potrebbe essere attirato dall’idea di tornarci da allenatore, idea che sicuramente nel corso di questi anni lo ha sfiorato almeno una volta. Dopo 10 anni alla guida dell’Atletico Madrid, coronati dalla vittoria di 2 Europa League, 2 Supercoppa Uefa e 1 campionato spagnolo, oltre che vari trofei nazionali, potrebbe aver voglia di nuovi stimoli e l’Inter potrebbe essere la destinazione ideale per lui.

Calciomercato Inter, Skriniar può essere sacrificato | Gimenez segue Simeone

La società nerazzurra deve risanare il bilancio e per farlo potrebbe dover necessariamente rinunciare a pezzi pregiati della rosa, uno di questi è Milan Skriniar che dopo un anno complicato con la concorrenza di Diego Godin e con un nuovo adattamento alla difesa a 3, quest’anno è tornato ad essere un titolare inamovibile dell’Inter di Conte. Il difensore slovacco, però, a fine stagione potrebbe essere sacrificato dalla società per motivi di bilancio. Sono diverse le possibili destinazioni per l’ex Sampdoria, tra cui il Psg che già in estate aveva provato a strapparlo ai nerazzurri, ma anche in Premier League diversi club sono sulle sue tracce. la richiesta dell’Inter si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

Attualmente l’Inter lo considera incedibile ma qualora la situazione societaria non dovesse risanarsi a breve, potrebbe essere necessario sacrificare anche un big come Skriniar. Nell’ipotesi di un approdo del Cholo Simeone sulla panchina interista, però, potrebbe seguirlo il suo fedele difensore uruguaiano José Gimenez. Il difensore classe ’95 potrebbe fare lo stesso percorso di Godin e prendere il posto di Skriniar nella retroguardia interista. Anche il centrale dei colchoneros viene valutato circa 6 milioni, ma attualmente nessuna trattativa è in piedi, si tratta solo di ipotesi e suggestioni e presto il tempo potrà dirci se potranno diventare idee concrete.