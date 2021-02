La Juventus potrebbe approfittare della situazione non particolarmente rosea delle casse del Barcellona per assestare un colpo potenzialmente da urlo: stiamo parlando del profilo di Ansu Fati, giovanissima stellina classe 2002 del club blaugrana, che molti hanno già designato come l’erede di Lionel Messi, bandiera della società catalana



La Juventus si prepara in vista della prossima estate di calciomercato. I bianconeri, nelle ultime uscite in campionato ed in Coppa Italia, sembrano aver finalmente trovato la quadra fra gioco e risultati con la vittoria nella Supercoppa Italiana, la finale di Coppa raggiunta ed il trionfo sulla Roma di Paulo Fonseca targato Cristiano Ronaldo. Proprio l’agente del portoghese, Jorge Mendes, potrebbe essere il regista di una clamorosa operazione di mercato fra la Vecchia Signora ed il Barcellona di Ronald Koeman, alle prese con una pesante crisi economica all’interno della società.

Il nome sul piatto è quello di Ansu Fati, stellina classe 2002 del club blaugrana, in scadenza di contratto nel 2022 con un opzione per ulteriori due stagioni, ma la situazione societaria potrebbe portare il Barcellona a privarsi del suo talento valutato almeno 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, sogno Ansu Fati | I dettagli

In questa stagione con la maglia del Barcellona il giovanissimo talento della nazionale spagnola ha totalizzato 7 presenze nella Liga mettendo a segno 4 gol e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra. Numeri ottimi, soprattutto per la giovane età del calciatore blaugrana che, nella Juventus, andrebbe a poter ricoprire tutti i ruoli dell’attacco in particolare, occhio alla possibile convivenza con Cristiano Ronaldo, anch’egli ala sinistra come lo spagnolo.

Un’altra soluzione quindi, potrebbe essere quella di un arrivo di Ansu Fati in maglia Juventus proprio come successore di Cristiano Ronaldo, il cui contratto con i bianconeri è in scadenza proprio nel 2022. In quest’ottica, sono molti i dubbi legati alla maturità del giocatore ed alla spesa da affrontare per un classe 2002, comunque di altissimo livello, ma che, almeno alla prima impressione, potrebbe non fornire le garanzie di un top player già affermato a livello internazionale.