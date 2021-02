Con la difesa da rinnovare, il calciomercato della Juventus sarà incentrato sull’acquisto di un centrale: occhi puntati su un giocatore del Barcellona

Con le prestazioni di Leonardo Bonucci che non convincono più come una volta, e Giorgio Chiellini che, tra infortuni ed età (compirà quest’anno 37 anni), non garantisce più la stessa continuità, la Juventus dovrà investire nella finestra del calciomercato estivo su un nome forte per la difesa. Un obiettivo potrebbe essere il difensore centrale del Barcellona, Clement Lenglet.

Calciomercato Juventus, è Lenglet del Barcellona l’obiettivo per la difesa | Le ultime

Dopo un avvio stellare con il Barcellona, che lo acquistò nel luglio del 2018 dal Siviglia per 35 milioni di euro, Clement Lenglet, francese, classe ’95, è ormai diventato l’ombra di sé stesso, tanto da essere messo sul mercato dal club catalano, che si trova in una situazione di economica complicata e ha bisogno di monetizzare.

Le sue quotazioni, però, continuano a scendere: dai 60 milioni di euro di solo un anno fa, il difensore centrale blaugrana vale ora “appena” 40 milioni, una cifra che forse la Juventus, interessata al francese per dare freschezza e ringiovanire il reparto difensivo, non è disposta a spendere. Ma non tutto è perduto, perché, come si diceva all’inizio, il costo del cartellino di Lenglet, confinato in panchina dall’allenatore olandese Ronald Koeman, potrebbe ulteriormente precipitare.

Con 18 presenze in Liga, un gol, cinque ammonizioni e un’espulsione indiretta solo quest’anno, il venticinquenne (ventisei anni a giugno) potrebbe trovare la sua rivincita proprio in Italia, nella squadra di mister Andrea Pirlo. Ma la Juventus non è l’unico club ad aver messo gli occhi addosso sul difensore centrale francese.

Come rovescio della medaglia, comunque, c’è anche il tassello che il Barcellona dovrebbe riempire se Lenglet dovesse partire. Trovato l’accordo con Eric Garcia del Manchester City, che il primo luglio tornerà a casa dopo l’esperienza positiva in Inghilterra, i blaugrana dovranno continuare a cercare un sostituto, magari non troppo costoso, ma all’altezza del compito, come forse il francese non è più, per lo meno stando a ciò che pensa il suo allenatore, che gli preferisce quasi sempre Samuel Umtiti.

M.P.