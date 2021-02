La Juventus continua a lavorare costantemente sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore: la strategia col maxi affare!



La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per anticipare le big d’Italia e d’Europa. Il club bianconero starebbe già pensando alla prossima stagione per arrivare a colpi avvincenti da affidare ad Andrea Pirlo, che sta riscuotendo un notevole successo al suo primo anno da allenatore. I risultati continuano ad arrivare in campo con la vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli e il successo in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Traguardi importanti per pianificare con cura il lavoro sul fronte calciomercato.

Calciomercato Juventus, assalto totale a Pogba: la strategia bianconera

La Juventus avrebbe messo nel mirino già da tempo il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, lanciato nel calcio che conta proprio dallo stesso club bianconero prima del suo nuovo trasferimento in Premier League. Come svelato nei giorni scorsi dal portale spagnolo “Todofichajes” anche il suo noto agente, Mino Raiola, starebbe lavorando per riportarlo a Torino.

L’idea suggestiva della Juventus potrebbe essere quella di mettere sul piatto cinque bianconeri, come Douglas Costa, Ramsey, Rabiot, Alex Sandro, Bernardeschi, per abbassare le richieste dello United che valuta lo stesso Pogba oltre 100 milioni di euro. L’obiettivo è quello di inserire uno o più calciatori accontentando lo stesso club inglese con alcuni calciatori di totale affidamento. Nello specifico il totale si aggira intorno ai 108 milioni con Costa valutato 22 mln, Ramsey 18, Rabiot 20, Sandro 25 e, infine, Bernardeschi 23.

Al momento non ci sarebbero offerte ufficiali fatte recapitate in casa United, ma si tratterebbe soltanto di suggestioni bianconere per aumentare il tasso tecnico a centrocampo arrivando in estate ad acquistare nuovamente il centrocampista francese Pogba. La Juventus ci starebbe provando in tutti i modi con lo stesso Mino Raiola, sempre al lavoro per pianificare il ritorno a Torino del suo assistito.