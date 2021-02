Lotta scudetto, i calendari di Milan, Inter e Juve | La possibile classifica alla sosta

Si infiamma la corsa scudetto tra Milan, Inter e Juventus: ecco i rispettivi calendari e la possibile classifica alla prossima sosta

Prosegue senza sosta il fittissimo calendario delle squadre di Serie A. Archiviata la Coppa Italia, per quasi tutte le big (ad eccezione dell’Inter di Conte) inizierà la fase ad eliminazione diretta di Champions ed Europa League. Si giocherà di fatto ogni tre giorni fino al weekend del 20 e 21 marzo e alla nuova sosta per le Nazionali. Potrebbero dunque essere settimane già decisive anche per la lotta scudetto. Il Milan di Pioli guida ancora la classifica a quota 49 punti, seguito dall’Inter, attualmente a -2, e dalla Juventus campione in carica, distante invece di sette lunghezze ma con una partita da recuperare, quella dell’andata contro il Napoli. E la prossima settimana torna il derby di Milano. Ecco i calendari delle tre squadre fino alla pausa per le Nazionali, la possibile proiezione e come potrebbe essere la classifica a fine marzo.

Scudetto | I calendari di Milan, Inter e Juventus e la possibile classifica alla sosta: sorpasso bianconero!

La squadra rossonera sarà impegnata domani sera sul campo dello Spezia, e come anticipato tornerà ad affrontare l’Inter nel successivo turno dopo la sconfitta in Coppa Italia. Ibra e compagni, impegnati anche nella doppia sfida dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa, voleranno poi a Roma per affrontare la squadra di Paulo Fonseca. Altro big match, questo, cruciale nella corsa scudetto. Poi Udinese e Verona, il Napoli a San Siro e la trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Un calendario tutt’altro che agevole, così come quello dell’Inter di Conte, che non avrà però gli impegni europei. I nerazzurri, dopo la Lazio e il derby, affronteranno Genoa e Parma prima della sfida casalinga contro l’Atalanta. Infine, le due partite con Torino e Sassuolo prima della sosta.

Sulla carta il calendario più agevole è quello della Juventus, che dopo la trasferta di Napoli troverà Crotone, Verona e Spezia, fino alla partita dell’Allianz Stadium contro la Lazio. Cagliari e Benevento chiuderanno questo ciclo prima della sosta. Presumibilmente, considerati i rispettivi momenti e gli scontri diretti, il Milan potrebbe raccogliere in totale 15 punti (frutto di 4 vittorie e 3 pareggi), mantenendo la vetta della classifica, mentre l’Inter 13, considerando i difficilissimi impegni contro Lazio e Atalanta, oltre ai rossoneri. A recuperare terreno potrebbe invece essere la squadra di Pirlo, che ha un calendario più agevole e potenzialmente da almeno 19 punti (6 vittorie ed un pareggio in uno dei due big match).

Scudetto, Juventus potenzialmente prima alla sosta!

In proiezione, i bianconeri potrebbero così portarsi a ridosso del Milan, a solo 3 punti di distanza, ed a +1 sull’Inter, sempre con una partita in meno. In caso di vittoria nel recupero con il Napoli, infatti, la squadra di Pirlo sarebbe prima grazie al vantaggio nello scontro diretto con i rossoneri. Un eventuale scenario che apparecchierebbe un finale di campionato al fotofinish, come non accade ormai da anni. Di seguito i rispettivi calendari e la possibile classifica al momento della sosta.

MILAN: SPEZIA, Inter, ROMA, Udinese, VERONA, Napoli, FIORENTINA

INTER: Lazio, MILAN, Genoa, PARMA, Atalanta, TORINO, Sassuolo

JUVE: NAPOLI, Crotone, VERONA, Spezia, Lazio, CAGLIARI, Benevento

(in maiuscolo le partite in trasferta)

POSSIBILE CLASSIFICA: Milan 64, Juventus 61 con una partita in meno, Inter 60