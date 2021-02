La Juventus inizia a programmare le mosse di mercato per l’estate: il Real Madrid ha messo gli occhi su Demiral e i bianconeri valutano lo scambio con un altro giocatore

La Juventus pianifica le mosse per la prossima sessione di calciomercato. La dirigenza è pronta a rinfoltire la rosa a disposizione di mister Pirlo con innesti in tutti i reparti. Gli obiettivi sono ambiziosi e per questo sarà necessario anche appoggiarsi ad alcune uscite per avere poi il denaro necessario da reinvestire in nuovi profili. Tra i sacrificati potrebbe esserci Demiral, finito nel mirino di alcune big europee dopo le ultime buone prestazioni.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid vuole Demiral

Merih Demiral potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il difensore, classe 1998, ha un contratto in scadenza nel 2024, ma è rimasto scontento del poco minutaggio concessogli da Andrea Pirlo. Il turco, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto bene, come nel recente incontro di Coppa Italia contro l'Inter. Demiral ha annullato Lukaku e Lautaro, portando a casa una prestazione che non è passata inosservata.

Il Real Madrid avrebbe infatti messo gli occhi su Demiral. La squadra spagnola lo ha individuato come rinforzo ideale per la difesa di Zidane. L’idea è quella di uno scambio con Eder Militao più un conguaglio economico a vantaggio della Juventus. Demiral è infatti valutato 45 milioni contro i 25 del portoghese. Coetaneo del turco, Militao è stato utilizzato in appena quattro partite in stagione ed accetterebbe di rimettersi in gioco in una piazza importante come Torino.

Calciomercato Juventus, la richiesta per Demiral

La Juventus, però, non sarebbe convinta dell’operazione. L’idea della dirigenza bianconera è quella di rilanciare l’offerta del Real Madrid, proponendo uno scambio Demiral-Varane. Il francese, classe 1993, ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Si tratterebbe di uno scambio quasi alla pari, con il difensore attualmente al Real valutato circa 35-40 milioni. Varane è però un punto fermo di Zidane, che lo ha schierato in 21 occasioni in questa stagione.



La provocazione della Juventus potrebbe diventare reale qualora il Real Madrid riscontrasse difficoltà a rinnovare il contratto di Varane. L’interesse per Demiral è vivo e le prossime settimane saranno utili ad entrambe le parti per capire se vi è margine di trattativa per concludere l’operazione.

M.B.