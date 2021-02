La Juventus potrebbe andare all’assalto del calciatore nel prossimo calciomercato. Attenzione a cosa potrebbe succedere con l’arrivo di Luciano Spalletti

La Juventus sembra pronta a valutare un’interessante situazione sul mercato nei prossimi mesi. Dopo un inizio folgorante nel primo anno con la maglia del Napoli, Fabian Ruiz è un po’ calato non riuscendo a garantire la stessa continuità di prestazioni. Il suo talento, però, non è in discussione, tanto da farlo entrare nelle mire dei maggiori club mondiali. Il suo nome, infatti, è stato accostato in numerose occasioni sia al Real Madrid che al Barcellona, ma il suo addio non si è mai concretizzato.

Ora va monitorata con grande attenzione anche la situazione sulla panchina del Napoli. Il club partenopeo, infatti, potrebbe cambiare allenatore nella prossima stagione, con la storia di Gennaro Gattuso sulla panchina degli Azzurri che sembra ormai essere arrivata al capolinea. Uno dei nomi valutati dai partenopei pare essere quello di Luciano Spalletti. L’allenatore ex Inter è nella lista di Aurelio De Laurentiis per la successione di Gattuso e se davvero l’operazione dovesse concretizzarsi, occhio alle conseguenze nella rosa dei partenopei.

Calciomercato Juventus, occhio a Fabian Ruiz. Possibile scambio con il Napoli

Fabian Ruiz potrebbe, infatti, essere considerato in uscita, in caso di approdo di Spalletti sulla panchina del Napoli. Il suo futuro potrebbe, dunque, divenire di forte attualità anche per la Juventus. I bianconeri, infatti, potrebbero pensare seriamente all’arrivo del centrocampista spagnolo per impreziosire la rosa di Pirlo.

Per concludere l’operazione, potrebbe essere imbastito un interessante scambio. Nell’operazione potrebbe rientrare, infatti, Federico Bernardeschi. L’esterno potrebbe abbassare l’alta valutazione di Ruiz, fissata a 50-55 milioni di euro. L’esterno ex Fiorentina, valutato sui 20-22 milioni, questa volta potrebbe accettare l’addio alla Juventus, dato che troverebbe in panchina Spalletti, allenatore in grado di valorizzare molto gli esterni d’attacco.

Nell’operazione potrebbe essere valutato anche l’inserimento di Daniele Rugani. Il difensore centrale ha avuto grandi difficoltà negli ultimi mesi, ma potrebbe rilanciarsi in una piazza importante come quella del Napoli, a cui è stato accostato in diverse occasioni. La sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Vedremo se lo scambio decollerà nei prossimi mesi.