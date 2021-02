Calciomercato Milan, beffa Dani Olmo | Contatti e offerta

Il Milan è molto interessato a Dani Olmo, attualmente al Lipsia: tuttavia, anche altri top club sono interessati al giocatore

Il Milan è alle prese con un progetto da mandare avanti molto interessante. Paolo Maldini, direttore tecnico, ha acquistato finora tante nuove leve, da Tonali a Bennacer, passando per Rafael Leao e Tomori. Si tratta di calciatori molto interessanti, che insieme ai senatori come Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic stanno dando vita a una stagione da ricordare, la migliore degli ultimi anni. L’obiettivo è ritornare in Champions League, ma il campionato disputato finora fa pensare anche alla vittoria dello scudetto, che manca dal 2010/11. Il dt rossonero vuole proseguire su questa linea e sono diversi i profili valutati per la prossima estate.

Milan, il Real Madrid vuole Dani Olmo

Uno di questi giocatori presi in considerazione è Dani Olmo, trequartista del Lipsia. Arrivato un anno fa dalla Dinamo Zagabria per circa 20 milioni di euro, si è affermato ad alti livelli in Bundesliga e in Champions. Le ‘lattine‘ hanno superato un girone con PSG e Manchester United. Tuttavia, sul giocatore ci sono diversi top club. Il Milan dovrà far fronte a una folta concorrenza.

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, anche il Real Madrid è forte su Dani Olmo. Il trequartista spagnolo è uno dei candidati a prendere il posto di Isco, che verosimilmente lascerà i Blancos alla fine della stagione. Zinedine Zidane non lo tiene più in considerazione e, arrivato a quasi 30 anni, l’ex Malaga vuole tentare una nuova esperienza. Bisogna però capire meglio le intenzioni del Real, e soprattutto le disponibilità economiche. Il Lipsia per cedere Dani Olmo chiede almeno 50 milioni di euro.

L’agente di Dani Olmo pare che abbia avuto dei contatti con la dirigenza del Real Madrid, per valutarne il trasferimento. L’eventuale conclusione dell’affare sarebbe una vera e propria beffa per il Milan, che segue da tempo il giocatore. Ma in tempi di pandemia sborsare 50 milioni per un giocatore non è semplice. Anche se si tratta di un classe ’98 con ottime prospettive.