Il Milan cerca rinforzi a centrocampo e l’ultima suggestione arriva dalla Spagna: il Real Madrid è pronto a spingere il calciatore in rossonero e mette una clausola anti Barcellona

Il Milan è pronto ad utilizzare la finestra estiva di calciomercato per apportare rinforzi alla rosa di mister Pioli. I rossoneri sono chiamati ad aumentare le rotazioni in vista della prossima stagione dove – con ogni probabilità – il club tornerà anche a disputare la Champions League. Colpi mirati e sicuri e l’ultima idea potrebbe arrivare dalla Spagna: il Real Madrid ha aperto alla cessione di un giocatore e favorirebbe la sua cessione all’estero.

Calciomercato Milan, assist dal Real Madrid

Il Milan necessita di uomini pronti a centrocampo: la prima parte di stagione ha evidenziato la carenza nel reparto. Mister Pioli è stato costretto ad utilizzare Calabria da mediano per sopperire alle assenze di Bennacer e Kessiè. La società ha prelevato Meité, ma per il prossimo anno serve di più. Ecco allora che torna di moda il nome di Dani Ceballos, classe 1996 e giocatore di proprietà del Real Madrid anche se da due anni è in prestito all’Arsenal.

Giocatore giovane, ma con la giusta esperienza internazionale, Ceballos va in scadenza nel 2023 con il Real Madrid, ma non rientra nei piani di Zidane. Nei prossimi mesi bisognerà prendere una decisione, per evitare di perderlo poi a zero. Lo spagnolo potrebbe rimanere solo in caso di un’eventuale cessione di Isco, ma al momento l’ipotesi più probabile è quella dell’addio. Il prestito all’Arsenal – 16 presenze e un assist per lui in stagione – scade a giugno.

Calciomercato Milan, interesse vivo per Ceballos

I Gunners potrebbero essere la sua destinazione più consona, ma altri club sono pronti ad inserirsi. Come riporta ‘Defensa Central’, il Real Madrid è pronto alla cessione, ma solo se nell’accordo sarà presente una clausola anti-Barcellona. I blancos non vogliono correre il rischio che Ceballos finisca – direttamente o meno – in terra catalana. In Italia diversi club si sono mossi in passato, ma il Milan è la squadra che può tentare l’assalto decisivo.

Il giocatore ha un valore che si attesta sui 30 milioni di euro, ma i buoni rapporti tra i due club potrebbero aiutare la trattativa. Il Milan ha già provato in passato l’assalto a Ceballos e in estate il matrimonio è realizzabile: lo spagnolo garantirebbe freschezza ed esperienza nell’anno del ritorno del Diavolo nella massima competizione europea.

M.B.