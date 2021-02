Mourinho è in bilico sulla panchina del Tottenham e l’alternativa potrebbe essere un allenatore italiano

José Mourinho comincia a perdere terreno: la sua situazione al Tottenham sta cominciando a diventare complicata, molti calciatori non sono contenti delle sue scelte e questo sta creando un ambiente piuttosto difficile da gestire per lo Special One. La forza di Mourinho è sempre stata il gruppo e creare un ambiente familiare che possa risultare il valore aggiunti in campo. Al Tottenham è riuscito a farlo, quando arrivò nel 2019 per sostituire Pochettino, ma adesso la situazione è cambiata.

Secondo il ‘Daily Mirror’, parte della squadra è insoddisfatta di alcune sue scelte, come lo scarso utilizzo di Dele Alli ed Harry Winks. Anche le scarse idee di gioco del club vengono ricondotte a Mourinho e alla sua scarsa creatività. Il culmine è stato raggiunto dallo scontro con Serge Aurier che dopo una sostituzione durante la sfida con il Liverpool, ha lasciato lo stadio durante l’intervallo.

Calciomercato, Mourinho in dubbio | Idea Allegri

Mourinho attualmente continua ad essere piuttosto saldo alla panchina degli Spurs, soprattutto perché gode della piena fiducia del presidente del club londinese Daniel Levy, oltre che ad aver istaurato un ottimo rapporto. Certamente l’ottavo posto in classifica non aiuta Mourinho e c’è il rischio che la squadra possa non credere più nelle sue idee. Non è escluso un possibile esonero per il tecnico portoghese e tra i possibili sostituti spicca il nome di Massimiliano Allegri.

L’ex allenatore di Juventus, Milan e Cagliari è pronto a tornare in pista ma sono tanti i club che lo corteggiano. In Premier League anche l’Arsenal è stato accostato a lui e chissà che non possa nascere un derby di Londra col Tottenham. Il club che più potrebbe impensierire gli Spurs, però, è il Real Madrid che presto potrebbe terminare i rapporti con Zinedine Zidane. Intanto la panchina di Mourinho traballa e solo i prossimi risultati potranno darci delle risposte.