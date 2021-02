Juventus, Arthur è un ‘caso’ | Quanti infortuni nelle ultime stagioni!

Nuovo infortunio per Arthur e incertezza sui tempi di recupero. Il centrocampista della Juventus ha saltato complessivamente oltre 200 giorni e 30 partite a causa di problemi fisici: tutti i numeri in dettaglio

La Juve cade al Maradona di Napoli. Il rigore di Insigne decide una partita che potrebbe anche rivelarsi cruciale nella corsa scudetto dei bianconeri. La squadra di Pirlo resta infatti a sette lunghezze di distanza dalla capolista Milan, impegnata sul campo dello Spezia, e a -5 dall’Inter di Conte, che domani sera affronterà la Lazio. Il distacco dalle due milanesi potrebbe così farsi ancora più importante e ora la Juve davvero non può più sbagliare in campionato. Come se non bastasse, a preoccupare Pirlo sono anche le condizioni di Arthur: il centrocampista brasiliano è alle prese con una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea, e al momento i tempi di recupero sono ancora sconosciuti. Ma a destare preoccupazione in casa bianconera è anche la ciclicità degli infortuni dell’ex Barcellona. Nelle ultime tre stagioni e mezzo, infatti, il 24enne ha saltato oltre 300 giorni e 30 partite a causa di problemi fisici: ecco tutti i numeri in dettaglio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, quanti infortuni per Arthur | 233 giorni e 34 partite saltate!

Dal dicembre del 2017 ad oggi, il brasiliano ha saltato ben 233 giorni e 34 partite a causa degli infortuni. Il più grave quando vestiva ancora la maglia del Gremio: un problema alla caviglia che l’ha tenuto fuori per 87 giorni. Poi il passaggio al Barcellona con ben 11 infortuni, di lieve ma anche grave entità, in solo due stagioni. In blaugrana il classe 1996 è stato costretto ai box anche per 44 giorni e 7 partite nella passata stagione. Infortuni alla caviglia, agli adduttori, alla coscia, fino ad un’infiammazione all’osso pubico e ad una tonsillite. Infine, quello dell’ultima settimana, che è il secondo stop in bianconero.

A dicembre, infatti, il centrocampista si era già fermato per due partite a causa di una botta alla coscia. E adesso lo strano infortunio alla gamba, senza addirittura tempi di recupero noti. Un altro problema non da poco per la Juventus e Pirlo dopo il ko con il Napoli ed a pochi giorni dal ritorno della Champions League.