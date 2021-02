Arrivato nel calciomercato estivo allo United, Cavani potrebbe dover trovare una nuova sistemazione già da luglio, su lui l’Inter ma solo se dovesse partire un big

L’avventura di Edinson Cavani, attaccante uruguaiano, al Manchester United potrebbe finire presto. Durante la finestra estiva del calciomercato dello scorso anno, si sa, l’obiettivo dei Red Devils non era il trentatreenne ex Paris Saint-Germain e Napoli ma, non potendo arrivare a Sancho e Haaland, entrambi in forza al Borussia Dortmund, si sono dovuti “accontentare”. Ora si apre, però, un nuovo scenario, con Cavani che potrebbe tornare in Italia, all’Inter, addirittura a parametro zero. Certo, dovrebbe anche andare via qualche big…

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, ritorno in Premier | Lo scambio alla pari

Calciomercato Inter, Cavani a zero se qualche big parte | Gli incastri

Allora, la situazione è questa: Edinson Cavani non è insostituibile al Manchester United, ciò nonostante i numeri gli diano anche ragione. Edinson Cavani non è insostituibile al Manchester United perché il Manchester United, nella finestra dello scorso calciomercato estivo, stava puntando ad altro – non facendone mistero, tra l’altro. Il contratto firmato dall’attaccante uruguaiano parla chiaro: un anno, con opzione sul secondo. Che probabilmente mai arriverà.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, niente Serie A per Diego Costa | Scelta a sorpresa

Non arriverà perché gli oggetti del desiderio dei Red Devils, i due attaccanti del Borussia Dortmund, Jadon Sancho ed Erling Haaland, quest’anno sono molto più vicini. I gialloneri, infatti, non se la passano molto bene economicamente, e potrebbero lasciar partire i propri giocatori di peso a molto meno di quanto chiedevano l’anno scorso.

LEGGI ANCHE >>>> Inter, il giornalista contro Suning | “Almeno uno straccio di intervista”

Insomma, il posto di Cavani nell’attacco degli inglesi potrebbe essere riempito a breve, costringendo l’ex Napoli e Psg a trovare una sistemazione altrove. Qui entra in ballo l’Inter, che potrebbe riportare in Italia l’attaccante della Celeste gratis. Per farlo, però, servirebbe che i nerazzurri si liberassero di qualche big in quella porzione di campo.

M.P.