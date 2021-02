Con il Barcellona sommerso dai debiti, il sogno di calciomercato della Juventus Ansu Fati è sempre più vicino per il dopo Cristiano Ronaldo

Il post Cristiano Ronaldo, alla Juventus, ha un nome e un volto: si chiama Ansu Fati, ha diciott’anni e gioca nel Barcellona. Un gioiellino che potrebbe arrivare a Torino già nella finestra estiva del calciomercato, complice il non facile momento finanziario della società blaugrana.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, offerta respinta e rilancio | Obiettivo: il talento!

Calciomercato Juventus, Ansu Fati per il post-Ronaldo | Si può fare

Mettergli gli occhi addosso, ad Ansu Fati, non era così difficile. Lo era un po’ di più, fino a qualche tempo fa almeno, riuscire a strapparlo al Barcellona. Cresciuto nella cantera catalana, il giovanissimo gioiellino potrebbe essere l’uomo chiave per far ripartire le finanze del club blaugrana.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, niente Serie A per Diego Costa | Scelta a sorpresa

Come rivela il portale spagnolo DonDario, il fascino e i numeri del diciottenne non hanno lasciato indifferenti neanche la Juventus, che mai come ora stanno pensando di investire sull’attaccante spagnolo per il dopo Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>> Juventus, Arthur è un ‘caso’ | Quanti infortuni nelle ultime stagioni!

Qualche nodo da sciogliere ancora c’è, e riguarda per lo più il Barcellona. Con il rinnovamento ai vertici della società che ancora non è arrivato, c’è infatti da capire se l’obiettivo sarà monetizzare – quindi la cessione di Ansu Fati sarebbe funzionale per portare un po’ di sollievo nelle casse dei catalani – oppure tenere i campioncini.

Se vincesse la prima linea, il sogno per la Juventus potrebbe diventare realtà.

M.P.