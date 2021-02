La Juventus per la prossima stagione potrebbe mettere a segno due colpi inseguiti da tempo: occasione a zero e scambio

Passo falso della Juventus che esce sconfitta dalla trasferta di Napoli. A punire il club bianconero è stato Lorenzo Insigne su calcio di rigore, riscattando il penalty sbagliato in Supercoppa. Nel frattempo si continua a lavorare per la prossima stagione, puntando a due obiettivi seguiti da tempo dalla società juventina. Uno potrebbe arrivare a zero, mentre per l’altro si lavora allo scambio.

Calciomercato Juventus, Giroud a parametro zero: scambio per arrivare ad Emerson Palmieri

Saranno sicuramente diversi gli aspetti da migliorare nella Juventus per la prossima stagione. Uno di questi potrebbe essere il reparto offensivo, dove bisognerà decidere se riscattare Alvaro Morata e meno, oltre a prendere un’altra punta. A finire nel mirino dei bianconeri da tempo è Olivier Giroud, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Chelsea. Un ottimo attaccante che potrebbe arrivare a parametro zero, ma che potrebbe non essere l’unico colpo dai ‘Blues’.

Infatti i bianconeri da diverso tempo osservano con interesse il profilo di Emerson Palmieri, terzino ex Roma che al momento è valutato intorno ai 10-12 milioni. Per arrivare al brasiliano il club juventino sarebbe disposto a mettere sul piatto Aaron Ramsey, che a Torino non è riuscito a rendere secondo le aspettative, ed il ritorno in Premier League potrebbe essere perfetto per lui. Il Chelsea però potrebbe preferire l’inserimento di Adrien Rabiot nella trattativa, come profilo che interesserebbe di più.