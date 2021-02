Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo con Marcelo | Cosa manca

Il futuro della Juventus sul calciomercato potrebbe presto intrecciarsi con l’arrivo di un big di livello internazionale. Di seguito le prospettive e gli ultimi dettagli sul possibile affare

La Juventus è pronta a concretizzare l’assalto a Marcelo, dopo i rumors che non mancano ormai da mesi sul futuro del terzino. Il brasiliano, infatti, potrebbe presto diventare un obiettivo concreto del club di Agnelli per la fascia sinistra, dove ha mostrato alcune lacune in questa stagione. Secondo gli ultimi rumors provenienti dalla Spagna, l’affare potrebbe presto diventare concreto nei prossimi mesi, ma serve ancora un passo da parte del Real Madrid.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta respinta e rilancio | Obiettivo: il talento!

Calciomercato Juventus, Marcelo nel mirino: le cifre del possibile accordo

Ora Marcelo sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto riporta ‘donbalon.com’, ci sarebbe già addirittura un’intesa di massima tra il club bianconero e il calciatore brasiliano. L’accordo sarebbe arrivato tramite un biennale da 6-7 milioni a stagione. Lui ora ne prende 11, ma il suo contratto scadrà nel 2022. L’intenzione della Juventus sarebbe aumentargli di un anno l’accordo per spalmare il suo ingaggio. L’altra condizione essenziale è che il Real Madrid liberi il calciatore a zero.