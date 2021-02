Juventus sempre protagonista del calciomercato. Tentativo dalla Germania per strappargli uno dei suoi big, replica a sorpresa con una offerta cash più una contropartita tecnica per il gioiello spagnolo

Il calciomercato non è mai chiuso, come dimostra il super Bayern Monaco fresco vincitore del Mondiale per Club. Ieri, per bocca del direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic, con un passato da giocatore alla Juve, ha annunciato di aver trovato un accordo con Upamecano: “Abbiamo avuto discussioni positive, intense e professionali con Dayot e il suo agente consulente Struth per molti mesi – le sue parole alla ‘Bild’ – Sapevamo di avere una concorrenza molto dura, parliamo di un giovane calciatore le cui qualità sono già straordinariamente sviluppate. Alla fine di un lungo processo, lui, la famiglia e la dirigenza erano convinti che il Bayern fosse la destinazione giusta. Upamecano giocherà per l’FC Bayern per i prossimi cinque anni“. I tedeschi hanno sconfitto una folta concorrenza e pagheranno la clausola fissata sui 42 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, da Demiral a Rugani per sostituire Upamecano e mettere le mani su Olmo: l’offerta

Ora il Lipsia sarà ‘costretto’ a cercarsi un nuovo centrale di difesa. A tal proposito, indiscrezioni di mercato parlano di un tentativo per Merih Demiral, difensore turco che ha fatto benissimo nelle ultime uscite della squadra di Pirlo: l’offerta per il suo cartellino sembra possa toccare i 30 milioni di euro. Naturalmente la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del turco, per cui tale offerta – se confermata – verrebbe seccamente respinta. Tutto qui? No, perché ulteriori rumores sostengono che i bianconeri possano mantenere aperto il dialogo con il club targato Red Bull lanciando una controproposta. Caro Lipsia, ti serve un sostituto di Upamecano (che al Bayern rimpiazzerà il partente Alaba)? Bene, ecco Daniele Rugani che l’ultimo giorno della finestra di gennaio ha lasciato il Rennes trasferendosi al Cagliari, sempre in prestito.

L’offerta di Paratici e soci sarebbe più ampia: oltre al classe ’94, sul tavolo circa 25 milioni di euro cash per mettere le mani sul grande talento della formazione allenata da Nagelsmann: ovvero Dani Olmo. Il 22enne spagnolo, che può fare almeno tre ruoli (il trequartista, l’esterno e la mezz’ala), piace da tempo ai bianconeri e probabilmente allo stesso Pirlo. Valutato almeno sui 40 milioni, la Juve ci prova così. Vedremo se basterà…

