Arrivano conferme dell’interessamento del Milan per Ziyech del Chelsea per la prossima estate: ecco le cifre

Pesante battuta d’arresto per il Milan in Serie A. È in corso la 22esima giornata di campionato e uno dei risultati più sorprendenti fino ad ora è, sicuramente, la brutta sconfitta dei rossoneri rimediata contro lo Spezia per 2-0. La squadra di Pioli è stata molto imprecisa in zona gol, mentre gli avversari sono arrivati spesso di fronte alla porta controllata da Donnarumma e hanno sfruttato meglio le occasioni. Il club milanese potrebbe perdere il primo posto, in attesa di conoscere il risultato dell’Inter nel big match contro la Lazio in programma questa sera. La società è, di conseguenza, attenta alle questioni di campo, ma non smette di monitorare il calciomercato. In particolare, arrivano conferme riguardo all’interesse di un rinforzo dalla Premier League per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, colpo Ziyech dal Chelsea

Il Milan potrebbe perdere il primo posto in campionato. Infatti, se i nerazzurri vinceranno lo scontro di questa sera contro la rivale Lazio, scavalcheranno i cugini rossoneri in classifica e andranno a +1 a quota 50 punti. Ciò a causa della rilevante sconfitta rimediata da Ibrahimovic e compagni nella partita contro lo Spezia. Il cammino del club milanese rimarrebbe comunque di assoluto spessore e oltre le aspettative, considerando che il gruppo non partiva inizialmente tra le compagini per la lotta scudetto. Titolo, inoltre, che rimane comunque possibile, a prescindere da come andrà questo turno di Serie A.

Maldini e la dirigenza osservano attentamente le prestazioni in campo e i risultati della squadra, che sono di fondamentale importanza per il prosieguo del cammino. La società continua, però, a rimanere attenta sul fronte calciomercato. Arrivano conferme dell’interessamento del Milan per Hakim Ziyech del Chelsea dal sito ‘TodoFichajes.com’. L’algerino ha perso rilievo nella squadra dopo l’arrivo di Tuchel, saltando le ultime tre partite dei ‘Blues’. I lombardi avrebbero contattato gli inglesi per saperne di più. Il trequartista sarebbe una precisa richiesta di Pioli, che seguiva il giocatore già quando stava all’Ajax.

Avrebbe anche chiesto uno sforzo economico per ingaggiare il 27enne. Il club londinese lo ha prelevato dagli olandesi per 37 milioni di euro e potrebbe chiederne altrettanti. Da considerare, però, gli ottimi rapporti tra le proprietà di Milan e Chelsea, cosa che potrebbe favorire il buon esito dell’eventuale operazione. Situazione da monitorare, con il ‘Diavolo’ pronto a sferrare il colpo per la prossima stagione.

