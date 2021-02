Milan e Roma studiano già i nuovi colpi per la prossima sessione di calciomercato e nel mirino c’è un nuovo attaccante: i dettagli

Non è stata una serata semplice quella vissuta ieri dal Milan, che è uscito sconfitto da La Spezia per 2-0 e non è riuscito ad approfittare del passo falso della Juventus arrivato poche ore prima contro il Napoli. I rossoneri hanno ottenuto così la terza sconfitta in questo campionato e rischiano di perdere qualche punto importante sull’Inter, che stasera sarà impegnata a ‘San Siro’ dove affronterà la Lazio.

Non una sfida semplice per i nerazzurri, che a questo punto faranno di tutto per provare a vincere e cercare il sorpasso nella classifica di Serie A. Al momento infatti la compagine allenata da Antonio Conte è dietro solo di due punti al Milan e con un successo andrebbe sopra di una lunghezza, per questo si proverà a ottenere i tre punti in una gara comunque complicata ma fondamentale.

Calciomercato, il Milan pensa a Edouard: piace anche alla Roma

Mentre si continua a lavorare sul campo e la squadra del Milan non smette di pensare soltanto al terreno di gioco, la società studia nuovi colpi di calciomercato e avrebbe già individuato un nome importante che è seguito anche dalla Roma. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, sia i rossoneri che i giallorossi sarebbero interessati ad acquistare l’attaccante Odsonne Edouard, attualmente in forza al Celtic.

Il calciatore classe 1998 ha un contratto in scadenza nel 2022 e per questo il suo prezzo potrebbe essere un po’ più basso nella sessione estiva di calciomercato. La Roma sembrerebbe essere attualmente in vantaggio, almeno secondo le quote di Betfair, ma non manca sicuramente la concorrenza. Su di lui, come detto, c’è anche il Milan così come il Leicester, che sta vivendo una buona annata in Premier League. Anche il Siviglia potrebbe inserirsi nella cosa ma al momento appare più defilto. La richiesta del Celtic potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di sterline.

Anche l’Arsenal aveva cercato il colpo nella scorsa estate ma gli scozzesi hanno rifiutato circa 40 milioni per provare a trattenere Edouard, che in questa stagione ha collezionato già 13 reti in 20 presenze in campionato.