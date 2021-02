Se il Crotone dovesse fallire anche con il Sassuolo, De Rossi sarebbe pronto per l’esordio sulla panchina per sostituire Stroppa

Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, si scalda. Stavolta non entrerà dalla panchina, ma ci si siederà per la prima volta come allenatore. Le ultime di calciomercato del Crotone, con uno Stroppa sempre più in bilico, vedono proprio l’ex centrocampista giallorosso in pole per il cambio in corsa.

Crotone, De Rossi per il post-Stroppa | L’indiscrezione

L’ultima spiaggia per Stroppa alla guida del Crotone è proprio oggi, nella partita contro il Sassuolo. Il ruolo di fanalino di coda del campionato non sta bene al presidente dei calabresi Vrenna e, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sono già i contatti per un super arrivo sulla panchina rossoblu se si dovesse perdere anche questa importante partita. Si tratta di Daniele De Rossi, non uno a caso.

Per l’ex capitano della Roma e della Nazionale sarebbe l’esordio come allenatore, un attestato di fiducia non da poco, quindi. Perché la famiglia Vrenna non solo ha pensato a lui per il post-Stroppa, che l’anno scorso ha conquistato la Serie A con molta facilità e che quindi gode della fiducia dell’ambiente, ma anche perché per l’ex numero 16 giallorosso sarebbe pronto un contratto pluriennale. Un investimento, insomma.

M.P.