Inter che cerca rinforzi e mette gli occhi in Serie A per la prossima stagione: per l’affare c’è un alleato, ma prima le cessioni

Big match tra Inter e Lazio che potrebbe essere fondamentale soprattutto per la stagione dei nerazzurri. Infatti lo stop del Milan contro lo Spezia potrebbe portare la squadra di Conte ad effettuare il sorpasso e passare in testa alla classifica. Nel frattempo però è già ora di pensare al calciomercato per la prossima stagione, per iniziare ad intavolare le trattative. Obiettivo in Serie A, per il quale c’è anche un alleato. Ma prima bisogna cedere.

Calciomercato Inter, obiettivo Correa: Lucci l’alleato, ma prima due cessioni

Il calciomercato dell’Inter per la prossima stagione potrebbe essere volto a migliorare l’attacco di Antonio Conte. Tra gli obiettivi potrebbe spuntare il nome di Joaquin Correa, attaccante della Lazio che potrebbe essere un ottimo partner di Romelu Lukaku. Con il suo dribbling e la sua velocità potrebbe infatti servire al gigante belga ottimi assist, ed in più per il suo acquisto ci sarebbe anche un importante alleato.

Il calciatore argentino è valutato circa 35 milioni ed il suo agente è Alessandro Lucci, che con il club nerazzurro ha diversi assistiti come Vecino e Kolarov. Prima di arrivare all’attaccante della Lazio però l’Inter dovrà pensare anche alle cessioni di qualche esubero. Uno di questi potrebbe essere Alexis Sanchez, che continua ad essere una riserva, oppure Andrea Pinamonti, ma seriamente nel progetto.