La Juventus pianifica le mosse per il mercato di giugno: l’obiettivo è rinforzare la difesa e si pensa ad uno scambio con una big di Serie A, anche Bonucci nell’affare

La Juventus guarda con interesse al mercato di giugno. La società bianconera vuole rinforzare la rosa di mister Pirlo con innesti mirati e funzionali al progetto. Il primo obiettivo è ringiovanire la squadra cercando di seguire una linea che ha da sempre caratterizzato le mosse del club: giocatori forti, italiani e che abbiano ampi margini di crescita, seppur già con una discreta esperienza. Proprio per questo si lavora ad uno scambio con una big del campionato per un difensore.

Calciomercato Juventus, rifiutato Bonucci

La Juventus ha infatti messo gli occhi su Gianluca Mancini, difensore classe 1996 di proprietà della Roma. La società bianconera sta riscontrando difficoltà e i numerosi gol subiti in questa prima parte di stagione stanno delineando le scelte di mercato future. L’ex atlantino appare il profilo ideale: può giocare in uno schema a tre o a quattro, ha esperienza e garantisce anche gol: è già a quota tre – e un assist – in questo campionato.

La Roma punta molto su Mancini e non sarà facile convincerla a rinunciarvi. La Juventus sta pensando ad uno scambio di giocatori ed ha messo sul piatto il cartellino di Leonardo Bonucci. Il difensore della Nazionale – che compirà 34 anni a maggio – rappresenta un profilo che può garantire esperienza al reparto giallorosso. La società capitolina avrebbe però rifiutato il giocatore. Ma la trattativa potrebbe andare avanti.

Calciomercato Juventus, obiettivo Mancini: Demiral nell’affare

L’idea della Juventus è proporre in alternativa uno scambio con Demiral, giocatore più giovane che avrebbe il benestare di Paulo Fonseca. Il turco ha giocato bene nelle poche chance concesse lui da Pirlo in stagione, l’ultima proprio in Coppa Italia contro l’Inter. Lo spazio limitato ha reso scontento il calciatore che accetterebbe di buon grado il trasferimento in una piazza competitiva che gli garantisca più minutaggio.

Mancini per Demiral: l’affare è solo un’idea, ma potrebbe concretizzarsi e farebbe felici tutte le parti in causa. Il valore dei giocatori si equivale e lo scambio alla pari garantirebbe un futuro sicuro nelle difese sia di Juventus e Roma che avrebbero a disposizione due elementi motivati e dal rendimento assicurato.

