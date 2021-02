Calciomercato Lazio, l'indiscrezione sul rinnovo di Inzaghi | Cosa succede

Il futuro di Simone Inzaghi non è ancora stato chiarito. Manca la firma sul rinnovo di contratto e spunta un nuovo retroscena che sarebbe assolutamente clamoroso. Ecco gli ultimi dettagli

La Lazio è una delle squadre che ha fatto meglio nel 2021. I meccanismi sembrano girare alla perfezione nel club biancoceleste che sta beneficiando anche di un ottimo stato di forma da parte di alcuni dei suoi interpreti migliori, a partire da Sergej Milinkovic-Savic che pare in netta crescita anche sotto il profilo dei gol e degli assist nell’ultimo periodo. Ieri sera, però, è arrivata una sconfitta con il punteggio di 3-1 contro l’Inter, che comunque non intacca le aspirazioni dei biancocelesti tra presente e futuro, con la prospettiva della Champions League.

Un futuro sul campo che il club capitolino sta programmando insieme a Simone Inzaghi. Gli ottimi risultati e la crescita evidenziati nelle ultime stagioni hanno convinto Claudio Lotito a uno sforzo per il rinnovo di contratto. I rumors sulla Juventus e su diversi top club non sono mancati, ma nelle ultime settimane il futuro di Inzaghi sembrava ormai sempre più indirizzato verso i colori biancocelesti. Attenzione, però, all’ultima indiscrezione che potrebbe scuotere la situazione.

Calciomercato Lazio, occhio al rinnovo di Inzaghi: l’ultimo retroscena

Per quanto riguarda il rinnovo di contratto arrivano però nuove notizie che potrebbero rimettere tutto in gioco. Sarebbe in atto, infatti, un vero e proprio giallo sulla firma del tecnico che, nonostante l’accordo sia ormai arrivato da diverso tempo, tarderebbe ad arrivare. Secondo quanto ha riferito, inoltre, Fabrizio Patania, giornalista del ‘Corriere dello Sport’, ai microfoni di ‘Radio Radio’ la situazione sarebbe la seguente: “Inzaghi ha il contratto a casa da una settimana”.

La firma, però, non è ancora arrivata e ciò lascia un velo di dubbi sul futuro dell’allenatore che è continuamente accostato alle big italiane in ottica futura. Vedremo se, nella fase cruciale della stagione, si sbloccherà la situazione relativa il rinnovo o se continueranno le incertezze sul futuro di Inzaghi, atteso anche dalla difficile prova contro il Bayern Monaco in Champions League.