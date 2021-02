Molti e importanti club di Serie A hanno messo nel mirino il talento moldavo Stefan Bodisteanu attualmente in forza nel Viitorul

Possibile futuro in Italia per Stefan Bodisteanu. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercatonews.com, molti ed importanti club di Serie A – si parla anche del Milan – sono interessati a questo talento moldavo in forza al Viitorul.

Di ruolo trequartista, il classe 2003 ha già esordito nella prima squadra rumena allenata da Mircea Rednic realizzando un assist. Alto circa 175cm e di piede destro, Bodisteanu è cresciuto nell’Academy dell’illustre Gheorghe Hagi, il quale lo ha fatto debuttare coi ‘grandi’ elogiandone le doti tecniche.