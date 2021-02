Il ds della Juventus Paratici rischia la squalifica per gli insulti al quarto uomo Calvarese durante la partita di sabato contro il Napoli

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, genio del calciomercato, rischia una squalifica per alcune parole rivolte al quarto uomo, Giampaolo Calvarese, durante la sfida persa dai bianconeri contro il Napoli al ‘Diego Armando Maradona‘.

Napoli-Juventus, Paratici nei guai | Rischio squalifica per insulti al quarto uomo

“Vergogna Calvarese, vergognati! Ca… Come si fa a non ammonire, oh?”, sono queste le parole che Fabio Paratici avrebbe rivolto al quarto uomo, Giampaolo Calvarese, durante la partita di Serie A tra Napoli e Juventus, andata in scena sabato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, quando i suoi perdevano uno a zero a causa del rigore trasformato dal capitano partenopeo, Lorenzo Insigne.

A inchiodare il ds juventino è un video, diventato virale in poco tempo, in cui si vede (e si sente) chiaramente il bianconero insultare l’arbitro. Dopo di lui, è intervenuto anche il vicepresidente del club torinese, Pavel Nedved, che era seduto accanto a Paratici e che proprio a Paratici ha fatto da eco: “Basta, ca…!“, avrebbe infatti urlato il ceco all’indirizzo del quarto uomo.

Considerate le parole ingiuriose, a rischiare la squalifica però è soprattutto Paratici, perché la procura federale potrebbe aprire un fascicolo con la questione. Certo, ci sono dei problemi: il video è amatoriale e non fa parte del circuito delle immagine esclusive dello stadio, ma le parole dette rimangono.

M.P.