Calciomercato, Pjanic vuole andare via | Scambio shock con l'Inter!

L’Inter potrebbe accogliere l’ex Juventus Miralem Pjanic: il Barcellona propone lo scambio per il vecchio obiettivo

Il futuro di Lautaro Martinez non è ancora definito del tutto. L’attaccante argentino la scorsa estate è stato nel mirino del Barcellona, ma la pandemia e il Covid hanno impedito che i blaugrana tirassero fuori i 111 milioni di euro della clausola. Il rinnovo coi nerazzurri però sembra vicino e ci sarà anche l’eliminazione della clausola. Uno scenario che pone l’Inter nel poter chiedere qualsiasi prezzo, anche più basso degli oltre 100 milioni di qualche mese fa. Sì, perché il mercato è cambiato e i club non possono più spendere cifre esorbitanti.

El Toro sarebbe ben contento di poter giocare con Lionel Messi e viceversa. Il capitano del Barcellona lo vorrebbe come suo partner d’attacco e la nuova dirigenza proverà ad accontentarlo. Ma le cose non sono messe benissimo ed è per questo che si punteranno su degli scambi. L’Inter chiede tanto per liberare Lautaro e il Barça ha diversi giocatori da proporre in uno scambio: su tutti, Miralem Pjanic e Junior Firpo.

Inter, Pjanic nell’affare Lautaro Martinez

Miralem Pjanic ha collezionato pochissimi minuti con la maglia del Barcellona fino a questo momento. Soprattutto in Liga, dov’è sceso in campo solo per 529′. Il Barça lo diede alla Juve in uno scambio con Arthur, ma il bosniaco sta vivendo un periodo molto complicato. Di seguito, le sue parole sulla poca titolarità: “Devo rispettare le scelte dell’allenatore anche se non sono d’accordo. Non so perché sto giocando così poco“.

Il suo flop, però, ha indotto i catalani a pensare di inserirlo in uno scambio per Lautaro Martinez, soprattutto post-rinnovo. L’attaccante argentino dovrebbe firmare per 4,5 milioni di euro a stagione, più bonus facilmente raggiungibili. Ma non solo. Anche Junior Firpo verrebbe proposto insieme all’ex Juventus. Già seguito dall’Inter in passato, il terzino vuole lasciare il Barcellona in cerca di spazio. L’Inter però sembra restia ad accettare scambi, e valuta Lautaro una cifra tra i 70 e i 90 milioni di euro cash.