Calciomercato Juventus, attenzione alla doppia beffa che può arrivare dal Real Madrid: nel mirino c’è Haaland e i blancos progettano un doppio scambio da capogiro. Lo scenario

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Anche se quando c’è di mezzo il Real Madrid, c’è ben poco da fare. Lo sa bene la Juventus, che da un po’ di tempo è alla ricerca di un centravanti di livello mondiale, al quale affidare il proprio reparto offensivo. E dal 2019, il sogno di mercato si chiama Erling Haaland, che (da quando è apparso sulla scena europea con la maglia del Salisburgo) ha stregato letteralmente la dirigenza bianconera, la quale continua ancora a covare il sogno di portarlo in quel di Torino. Sul norvegese, però, è tornata fortissima la carica dei blancos, che nutrono l’eguale (se non superiore) desiderio dei bianconeri, di prelevare Haaland dal Borussia Dortmund. Anche perché Florentino Perez lo ritiene il sostituto numero uno per il dopo-Benzema.

Calciomercato, il Real ‘scambia’ per Haaland: doppia beffa per la Juventus

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato. Haaland piace tanto al Real Madrid che in vista dell’estate è pronto ad un nuovo assalto. Stavolta, provando a tentare il Borussia Dortmund con uno scambio di assoluta caratura: i cartellini di Luka Jovic e di Raphael Varane per quello del centravanti norvegese.

D’altronde, l’intento del Real è quello di corrispondere il valore dato al cartellino del giovane 2000 da parte del Dortmund (tra gli 80-90 milioni di euro), piazzando all’interno della trattativa due elementi ormai a fine ciclo con i madrileni. I blancos, infatti, valutano Jovic e Varane rispettivamente sui 40-45 milioni di euro, ottimizzando così l’eventuale cessione di due profili esosi come i loro, per il cartellino del giovane Haaland.

Per la Juventus, nel caso, si tratterebbe di una doppia beffa di mercato: non solo svanirebbe il sogno Haaland, ma anche quello legato a Raphael Varane, accostato al club bianconero in diverse occasioni, nel corso degli ultimi mesi. Nei prossimi, invece, attenzione a quello che potrebbe accadere sull’asse Madrid-Dortmund.