La Juventus si inizia già a preparare per il prossimo calciomercato e studia nuovi colpi per l’attacco: c’è il rifiuto a sorpresa di Paratici

Non è stato un avvio di stagione semplice quello della Juventus, che per la prima volta in questi ultimi nove anni si trova in una situazione più che complicata in Serie A. I bianconeri infatti occupano attualmente la quarta posizione nel campionato italiano e hanno ben otto punti di svantaggio rispetto all’Inter che è in vetta alla classifica. Sono sette invece i punti di distacco dal Milan, che dopo il ko ha perso la prima posizione ed è al secondo posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offensiva per Lautaro | Proposto l’ex Juventus!

Un campionato non facile da gestire per la Juventus, che raramente si è trovata a rincorrere e per risalire ha bisogno necessariamente di un filotto di vittorie importante. Nel 2021 sembrava che fosse ormai arrivata la svolta per la compagine allenata da Andrea Pirlo, che però sabato scorso è crollata in casa contro il Napoli perdendo per 1-0 e ritrovando le incertezze del passato, anche se la prestazione non è stata poi così negativa. Ora intanto le attenzioni si sono spostate tutte sulla Champions League: c’è voglia di riscatto e domani si giocherà l’andata degli ottavi di finale contro il Porto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo da urlo | Ronaldo gli cerca casa!

Calciomercato Juventus, rispunta l’ipotesi Suarez: c’è il no dei bianconeri

La compagine bianconera è concentrata sul campo perché vuole rispettare gli obiettivi prefissati a inizio stagione e può ancora farlo, ma bisogna vivere tre mesi intensi e con un rendimento piuttosto alto. Intanto la società continua a lavorare sul calciomercato e studia le possibili occasioni in arrivo. In particolare la Juventus potrebbe andare a caccia di un nuovo attaccante, visto che il reparto non è stato sistemato nell’ultima sessione invernale nonostante le tante ricerche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Beffate Inter e Premier

Nelle ultime ore sarebbe rispuntata l’ipotesi Luis Suarez, attaccante che era stato seguito già la scorsa estate ma poi non è più arrivato per via della mancanza del passaporto comunitario. Secondo ‘Marca’, l’uruguaiano potrebbe rescindere con l’Atletico Madrid a fine stagione e potrebbe tornare utile per la causa bianconera, ma il giornalista Paolo Bargigia ha fatto sapere attraverso Twitter che la Juventus non dovrebbe essere più interessata a Suarez.

In questa stagione l’uruguaiano sta facendo molto bene con i ‘Colchoneros’ e li sta trascinando verso la conquista della Liga.