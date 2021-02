Il Milan si proietta già verso il prossimo mercato e Maldini sta monitorando due giovanissimi difensori della Ligue 1

Il Milan, nonostante la brutta sconfitta contro lo Spezia, è ancora in corsa per lo scudetto e domenica nel derby avrà l’occasione di tornare al primo posto scavalcando l’Inter che ha guadagnato la vetta battendo la Lazio. Paolo Maldini intanto lavora già in ottica futura e programma la prossima stagione per cercare di rendere la squadra ancora più competitiva, proseguendo sulla linea adottata già quest’anno, investire sui giovani.

I rossoneri sono già una delle squadre più giovani del campionato e molti sembrano già dei veterani: da Donnarumma a Theo Hernandez e Leao. Altri come Tonali e Brahim Diaz devono ancora crescere ma hanno grandi margini di miglioramento e la società crede fortemente in loro. Il Milan guarda al futuro e potrebbe presto pescare in Francia: nelle ultime settimane Paolo Maldini ha messo nel mirino due giovanissimi difensori del Lens e presto potrebbe accelerare le operazioni per portarli in Italia.

Calciomercato Milan, Maldini pesca in Ligue 1 | Badé e Medina per la difesa

Il primo giovane in questione è Loic Badé, difensore centrale classe 2000 che si sta mettendo in mostra con il Lens alla sua prima stagione in Ligue 1. 20 partite disputate in campionato in cui ha messo in mostra grandi doti fisiche e atletiche, guadagnandosi il posto da titolare. L’altro obiettivo è Facundo Medina, terzino sinistro argentino classe ’99, nativo di Villa Fiorito. Anche lui è diventato un titolare del Lens e ha già segnato 2 gol in 17 partite di Ligue 1 disputate. Ha iniziato nelle giovanili del River Plate e adesso le sue qualità stanno cominciando ad essere notate dai club europei.

Oltre ai due giovani del Lens, il Milan segue anche un altro difensore, sicuramente più affermato, Junior Firpo, ma sul domenicano c’è la forte concorrenza della Premier League, in particolare del Tottenham. Qualora arrivassero delle uscite in casa rossonera, come quelle di Castillejo e Saelemaekers, gli obiettivi difensivi potrebbero diventare piste ancora più percorribili. Il Milan continua costantemente a monitorare i suoi obiettivi a distanza, per non arrivare impreparato al mercato estivo.