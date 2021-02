Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’assalto ad un centrocampista di proprietà rossonera: tre club europei si sfidano

Sono diversi i talenti che dalle giovanili del Milan hanno poi intrapreso una grande carriera. Infatti il settore giovanile rossonero è uno dei migliori in Italia, e vanti diversi giocatori molto promettenti. Ad essere cresciuto qui è anche un calciatore che dopo un’ottima annata in Serie B con la maglia del Pordenone, è tornato in rossonero per essere subito girato in prestito allo Spezia.

Stiamo parlando di Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 che sotto la guida di Vincenzo Italiano continua a stupire, attirando su di sé gli occhi attenti di diversi club europei. Infatti nella prossima sessione estiva alcuni club a livello internazionale potrebbero provare l’assalto al giovane centrocampista di proprietà del Milan. Fino ad ora sono tre le società attente.

Calciomercato Milan, Pobega corteggiato in Europa: tre club si sfidano

Tommaso Pobega, classe 1999, continua a dimostrare il suo valore anche in Serie A. Lo scorso anno infatti aveva disputato un’ottima stagione in Serie B con la maglia del Pordenone, arrivando a sfiorare anche la promozione, uscendo solo in semifinale contro il Frosinone. Per lui la promozione però arriva lo stesso, con il passaggio sempre in prestito allo Spezia, appena promosso nella serie maggiore. Qui fino ad ora ha collezionato 14 presenze, mettendo a segno 3 gol e due assist. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club internazionali, pronti a darsi battaglia nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, sulle sue tracce ci sarebbe da tempo l’interesse dell’Eintracht Francoforte in Germania e del Leicester in Inghilterra. A queste negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto anche l’interesse del Leeds, con il tecnico Marcelo Bielsa che avrebbe messo gli occhi su di lui. Il Milan non sembrerebbe particolarmente intenzionato a vendere Pobega, visto che in prospettiva potrebbe poi diventare importante, ma è chiaro che davanti ad un’offerta importante dire di no sarebbe molto difficile.