La Juventus è pronta alla sfida con il Porto ma intanto arriva una brutta notizia per i bianconeri: si ferma un altro big che salterà l’incontro

È ormai tutto pronto per la sfida di Champions League tra Porto e Juventus, che sarà valevole per l’andata degli ottavi di finale e si giocherà domani sera alle ore 21.00. I bianconeri vogliono riscattarsi dopo l’eliminazione arrivata troppo presto un anno fa contro il Lione ma dovranno fare a meno di diversi titolari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offensiva per Lautaro | Proposto l’ex Juventus!

Oltre ad Arthur e Danilo, infatti, si registra anche l’assenza di Leonardo Bonucci. Il tecnico Andrea Pirlo ha annunciato in conferenza stampa che il difensore non ci sarà nella sfida di domani: problemi in difesa dunque per la ‘Vecchia Signora’.

Nonostante ciò però l’obiettivo quarti di finale è alla portata e non sono ammessi passi falsi per spianare la strada in vista del ritorno.