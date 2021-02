L’Inter cerca l’erede di Handanovic: Musso, Gollini le ipotesi ma l’occasione potrebbe arrivare dalla Premier League

L’Inter pensa all’erede di Samir Handanovic: lo sloveno che nell’ultima sfida con la Lazio è arrivato a 500 presenze in Serie A non da più le stesse garanzie di un tempo e i nerazzurri devono pensare al futuro. Le alternative sono tante, soprattutto in Italia dove l’indiziato principale a prendere le veci di Handanovic sembra Juan Musso. la trattativa con l’Udinese, però, sembra più complicata del previsto, anche per l’inserimento della Roma e l’Inter potrebbe virare su altri obiettivi.

Tra gli osservati speciali in casa nerazzurra c’è anche Pierluigi Gollini, anche se non sarà facile strapparlo all’Atalanta che crede molto in lui. Più defilato dagli altri, l’Inter segue anche Alessio Cragno ma al momento la pista sembra meno calda delle altre. Il calciomercato, però, è fatto di occasioni, da sfruttare al momento giusto e i nerazzurri potrebbero coglierla dall’Inghilterra: David De Gea potrebbe essere messo in vendita dal Manchester United a fine stagione e il club meneghino potrebbe fiondarsi su di lui.

Calciomercato Inter, occasione De Gea | la richiesta dello United

Il portiere spagnolo veste la maglia dei Red Devils dal 2011. Già all’Atletico Madrid aveva messo in mostra le sue enormi doti, ma allo United si è consacrato come uno dei portieri più forti del panorama europeo, nonostante qualche passo falso. A 30 anni De Gea potrebbe essere invogliato dall’intraprendere una nuova sfida e l’Inter potrebbe rappresentare la meta giusta. Il Manchester United, però, non fa regali e valuta il suo portiere 30 milioni di euro.

L’Inter potrebbe pensare di inserire Christian Eriksen nella trattativa, anche se le ultime convincenti prestazioni del danese potrebbero far cambiare idea alla società, per provare realmente a renderlo centrale nel progetto. L’idea dello United, invece, sarebbe quella di arrivare a Milan Skriniar, proprio inserendo De Gea, ma l’Inter vorrebbe blindare il difensore ex Sampdoria, considerato un profilo imprescindibile nel progetto nerazzurro. Sono tante le squadre che hanno messo gli occhi sul gigante slovacco, tra cui anche Liverpool e Psg che in estate sembrava ad un passo dall’acquisizione del suo cartellino. L’Inter pensa al dopo Handanovic ma non vuole rinunciare ai suoi uomini migliori.