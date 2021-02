Calciomercato, flop clamoroso | Crolla il prezzo: Juve alla finestra

Dembele delude ancora in Champions League. Crolla il prezzo del francese, pagato oltre 100 milioni dal Barcellona: anche la Juve alla finestra. Tutte le cifre e i dettagli

Altro pesantissimo tracollo, per il terzo anno consecutivo, per il Barcellona di Messi in Champions League. Dopo il 4-0 con il Liverpool di due anni fa e lo storico 8-2 con il Bayern Monaco della passata stagione, la squadra blaugrana è stata travolta per 4-1 anche dal PSG di Mbappé nell’andata degli ottavi di finale. Una crisi senza fine, soprattutto in Europa, che potrebbe segnare definitivamente l’era Messi in Catalogna. Ma a finire al centro delle critiche è soprattutto la società, che nel corso degli ultimi anni ha comunque investito (e tantissimo) senza più raggiungere i risultati delle annate precedenti. Su tutti spiccano gli investimenti record di Dembele e Griezmann, entrambi pagati oltre 100 milioni di euro, ma mai davvero integrati nella rosa blaugrana. L’ex Borussia Dortmund in particolare non ha mai dimostrato di valere il clamoroso investimento fatto dal Barça. Il prezzo è già crollato e con ogni probabilità a giugno l’esterno francese finirà sul mercato: anche la Juve è alla finestra. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, occasione Dembele dal Barcellona | Cifre e dettagli

Pagato addirittura 105 milioni di euro più bonus per rimpiazzare Neymar, il 23enne non è mai riuscito ad imporsi e a trovare continuità con la maglia dei blaugrana. È ancora fermo a quota 6 gol stagionali, e ha anche saltato gran parte della passata stagione a causa degli infortuni. Un vero e proprio flop considerando l’investimento fatto dal Barcellona e la pesantissima eredità che ha raccolto, quella di Neymar. Il suo cartellino è già più che dimezzato e con ogni probabilità l’esterno francese tornerà a far parlare di sé in sede di calciomercato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Dembele, di fatto, vale oggi meno della metà dei soldi spesi dal Barcellona per acquistarlo dal Borussia Dortmund, dove ha invece mostrato grandissime potenzialità. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro e anche la Juventus è stata già accostata al giocatore, soprattutto nell’ambito di un possibile scambio con Bernardeschi. Occhi sempre puntati, dunque, sull’asse Torino-Barcellona, che potrebbe tornare ad accendersi anche nella prossima estate.