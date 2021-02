Il rinnovo del difensore Dragusin con la Juventus non arriva, il problema non sono le cifre, ma le garanzie e il progetto per il futuro

Il rinnovo di Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002, con la Juventus stenta ad arrivare, tanto che il giovanissimo romeno potrebbe andare via a parametro zero nella finestra di calciomercato estivo. Il problema non sono tanto le cifre, quanto le prospettive e le garanzie per il futuro.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dragusin è in stallo | Il difensore vuole garanzie

Ha esordito in Champions League, in Serie A e anche in Coppa Italia bruciando tutte le tappe, è sotto l’occhio attento del mister Andrea Pirlo, e pure non basta. Il difensore romeno Radu Dragusin, 19 anni compiuti il 3 febbraio, vuole garanzie per il futuro, altrimenti non firmerà il rinnovo di contratto che la Juventus e Paratici gli stanno proponendo.

Perché il talentino, anche nell’orbita della Juventus Under 23 di Zauli, con cui ha segnato il primo gol contro l’Albinoleffe, in bianconero dal 2018, vuole un progetto e una prospettiva di crescita, non vuole finire in prestito come succede a molti suoi coetanei e colleghi. Il problema, quindi, non sono tanto le cifre, i soldi, e neanche una maglia da titolare in prima squadra, quanto appunto quello che la Juventus vuole e deve fare per lui. E per questo si sta muovendo anche il suo agente Pablo Bentancur.

Intanto, alla finestra, oltre alle proposte del Newcastle e del Lipsia, che ha appena ceduto Upamecano al Bayern Monaco, si è affacciato anche il Crystal Palace, impressionato da quello che il difensore centrale ha fatto vedere soprattutto con la squadra di Pirlo, con cui si è sempre fatto trovare pronto non appena è stato chiamato in causa. Il valore del cartellino di Dragusin si aggira intorno agli 800 mila euro, a fronte soprattutto del suo contratto in scadenza.

Sarebbe veramente un peccato lasciarlo andare via a parametro zero. In ragione di questo, è quasi certo che si troverà un accordo che possa soddisfare entrambe le parti in causa, a quel punto il rinnovo sarà soltanto una formalità.