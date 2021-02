Calciomercato Juventus, sfida all'Inter | Ziyech nel mirino

Hakim Ziyech sta vivendo un pessimo periodo con la maglia del Chelsea: sul trequartista ci sono Juventus e Inter

Juventus e Inter stanno vivendo due momenti completamente differenti della loro stagione. La squadra di Andrea Pirlo è molto lontana dalla conquista del decimo scudetto consecutivo, ma il rendimento nelle Coppe è più che buono. E’ arrivata infatti la vittoria in Supercoppa italiana contro il Napoli e la finale di Coppa Italia conquistata, da giocare con l’Atalanta. In attesa della doppia sfida al Porto, il ds Paratici sta pensando a come rinforzare la rosa per la prossima estate. E le occasioni che presenta il mercato sono molteplici.

Come la Juve, anche l’Inter vorrebbe rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Suning è però alle prese con diversi problemi economici, che hanno impedito a Beppe Marotta di effettuare degli acquisti durante la sessione di calciomercato invernale. I nerazzurri con Conte sono usciti dalla Champions e dalla Coppa Italia, e hanno a disposizione solo il campionato per poter vincere un trofeo. Domenica il derby dirà tanto sulla lotta scudetto.

Juventus e Inter, duello per Ziyech

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, l’esperienza di Hakim Ziyech al Chelsea fino a questo momento è disastrosa. Il trequartista marocchino era stato acquistato dall’Ajax l’estate scorsa per circa 40 milioni di euro, e presentato come uno dei top della squadra all’epoca allenata da Lampard. Le cose, però, non sono andate per il verso giusto. I minuti collezionati sono stati pochi e il cambio di allenatore non ha svoltato le cose per il marocchino. Ziyech potrebbe andar via la prossima estate e approdare in Serie A, visto che Juventus e Inter sembrerebbero molto interessate.

Un duello che infiammerebbe il mercato, anche perché le cose che ha fatto Ziyech con la maglia dell’Ajax sono sotto gli occhi di tutti e non basta una stagione sbagliata per far perdere il talento a un giocatore. Anche il Milan monitora la situazione, con le big di Serie A che sembrano pronte ad approfittarne se il rapporto col Chelsea dovesse compromettersi definitivamente.