Calciomercato Milan, offerta per il terzino | Sostituisce Diogo Dalot

Il Milan ha pronta l’offerta per il terzino che verosimilmente sostituirà Diogo Dalot, di rientro dal prestito

Il Milan sta andando avanti con un progetto molto interessante. Paolo Maldini, direttore tecnico, sta gestendo con criterio le sessioni di calciomercato, dove sono arrivati dei giovani in grado di dare un futuro al club. L’ultimo, in ordine di tempo, Tomori dal Chelsea. Ma non solo, anche giocatori esperti come Mandzukic o ‘rincalzi’ come Meité dal Torino. Insomma, l’idea fin dall’inizio è quella di costruire un gruppo di talenti aiutati da ‘anziani’ che in carriera qualche trofeo lo hanno portato a casa.

La stagione dei rossoneri, almeno finora, ha subito alcune battute d’arresto. La stagione per la squadra di Pioli è iniziata in anticipo coi preliminari di Europa League, dunque un calo fisico è più che normale. La sconfitta nel derby di Coppa Italia ha sancito l’uscita dalla competizione e il Milan è attualmente secondo in classifica, vista la caduta con lo Spezia. Domenica ci sarà una sfida che forse sarà decisiva per le sorti dello scudetto, anche perché l’Inter non ha altro a disposizione, mentre ai rossoneri resta l’Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si punta al big del Chelsea | Contropartita e cash

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, big in porta per il dopo Handanovic | Occasione in Premier

Milan, offerta per Emerson Royal del Betis

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Milan vorrebbe acquistare Emerson Royal, terzino destro di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia. Sul brasiliano c’è anche il PSG, che avrebbe voluto acquistare il giocatore lo scorso gennaio. Un affare difficile, perché il Barça non intendeva pagare la penale al club andaluso, che ammonta alla metà della somma del trasferimento. Insomma, il Betis fino alla prossima estate sapeva di non avere grossi problemi, ma il prestito scadrà e i top club già si sono mossi.

Il Barcellona ha deciso di investire su Dest, e ritiene che Emerson non sia indispensabile per il futuro. Il Milan sarebbe passato in vantaggio sul PSG, avendo ottenuto il gradimento del giocatore. Maldini deve far fronte al probabile addio di Diogo Dalot, che ritornerebbe al Manchester United. Il club rossonero sembra disposto a investire 25 milioni di euro.