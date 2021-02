Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere accendersi un triangolo con Real Madrid e PSG: obiettivi in comune

Juventus che sin da ora lavora alla prossima stagione. La sessione estiva di calciomercato è ancora lontana, ma è importante iniziare sin da subito a porre le basi per alcune trattative che potrebbero portare rinforzi importanti per la prossima stagione. Quindi la Juventus inizia a lavorare mettendo nel mirino diversi giocatori, in realtà già seguiti da tempo.

Ovviamente gli obiettivi bianconeri sono spesso top player, sui quali la concorrenza europea è sempre molto ampia. Infatti questa volta potrebbe svilupparsi un triangolo interessantissimo con PSG e Real Madrid, che avrebbero nel mirino gli stessi obiettivi della società bianconera. Tre top club europei su due obiettivi in comune.

Calciomercato Juventus, che sfida per Aouar e Pogba: intreccio con Real Madrid e PSG

La Juventus continua a pianificare i colpi per la prossima sessione di calciomercato. Infatti i bianconeri continuano a seguire con interesse diversi profili dei top player europei. Tra tutti a centrocampo si seguono da tempo Houssem Aouar, calciatore del Lione, ed il sogno del ritorno di Paul Pogba. Naturalmente i bianconeri non sono gli unici ad essere interessati ai due top player. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la sfida sarebbe con il Real Madrid ed il PSG.

Il Real Madrid sembrerebbe aver deciso di puntare tutto sul centrocampista del Lione, Aouar, viste le alte richieste del Manchester United per Paul Pogba. Nell’affare i ‘Blancos’ potrebbero anche inserire Mariano Diaz, per abbassare il prezzo del calciatore. La Juventus invece continua ad avvicinarsi alle richieste di Mino Raiola, che al momento avrebbe frenato il rinnovo del francese con i ‘Red Devils’. In entrambe le operazioni dei due club però potrebbe essere il PSG a mettere i bastoni tra le ruote, che guarda con interesse ad entrambi i profili. Dunque tre top club europei si sfidano per due top player per la prossima stagione.