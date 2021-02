La Juventus potrebbe essere al centro di un nuovo scenario sul calciomercato. Maurizio Sarri protagonista: attenzione al possibile addio del big. Di seguito tutte le ultime novità

La Juventus è entrata nella fase cruciale della sua stagione tra i tentativi di rimonta in campionato e un percorso in Champions League giunto alla prova degli Ottavi di Finale. Per i bianconeri, però, restano sullo sfondo le questioni legate al calciomercato e in tal senso bisognerà prestare grande attenzione alla situazione legata a Paulo Dybala. L’argentino, di certo, non sta vivendo la migliore stagione in carriera.

Gli infortuni stanno frenando in maniera decisiva il campionato della Joya che non sta riuscendo a trovare la forma giusta e di conseguenza anche continuità sul campo, dove sarebbe vivo comunque il ballottaggio con Alvaro Morata e Dejan Kulusevski. A fine anno, non è detto che l’argentino resti alla Juventus, soprattutto se dovesse arrivare l’assalto da una delle principali big internazionali. Stiamo parlando, in particolare, del Barcellona che sembra pronto a puntare sulle qualità dell’attaccante, soprattutto se dovessero verificarsi delle condizioni specifiche in panchina.

Calciomercato Juventus, Sarri su Dybala se va al Barcellona: i dettagli

Bisognerà, infatti, prestare grande attenzione alla possibile rivoluzione sulla panchina blaugrana. La dura sconfitta in Champions League per mano del PSG si sta facendo sentire in casa Barcellona. La stagione degli spagnoli è tutt’altro che positiva anche nella Liga e a fine anno potrebbe essere l’ora di una vera e propria rivoluzione. Il ribaltone potrebbe essere a tutti i livelli, anche per quanto riguarda Ronald Koeman che potrebbe non essere affatto sicuro della conferma.

Un’opzione per la panchina del Barcellona potrebbe essere proprio un ex Juventus: si tratta di Maurizio Sarri. Il tecnico italiano sembra sulla carta particolarmente affine all’idea di calcio blaugrana e potrebbe fare bene come successore di Koeman. E una delle prime richieste del tecnico porterebbe il nome di Paulo Dybala. La Joya ha fatto molto bene con l’allenatore ex Napoli in panchina e sarebbe un profilo gradito anche nell’attacco del Barcellona, dove potrebbe mettere in evidenza le sue qualità tecniche. Uno scenario di mercato che attualmente sembra ancora lontano, ma che potrebbe realizzarsi nei prossimi mesi.